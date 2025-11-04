Se confirmó que la era de Abel Ferreira en Palmeiras continuará al menos dos años más. Luego de la hazaña de dar vuelta la serie ante la Liga de Quito y meterse una vez más en una final de Copa Libertadores, el club paulista tiene encaminada la renovación de su entrenador hasta diciembre de 2027. El acuerdo sería anunciado oficialmente justo antes del duelo decisivo ante Flamengo en Lima.

A pesar de pasar un año turbulento donde atravesó serios cuestionamientos, el portugués eligió extender su estadía. En la previa del 4-0 ante Liga de Quito, la presidenta Leila Pereira le manifestó su apoyo y, tras completar la remontada, compartió la conferencia de prensa con un Ferreira visiblemente emocionado tanto en ese momento como tras el pitazo final en el Allianz Parque que decretó que el Verdão volvía a una final de Libertadores.

Cabe resaltar que el futuro contrato del luso esta vez no incluirá cláusula de rescisión, lo cual aplica a ambas partes, y sería el último entre el DT y la institución en la que lleva casi seis años y, de cumplir el vínculo, redondeará los ocho. A sus 46 años, Ferreira ostenta 384 partidos oficiales con Palmeiras y 10 títulos, entre ellos dos Brasileirão (2022 y 2023) y dos conquistas de Copa Libertadores (2020 y 2021).

Lo buscaron de Europa

La renovación de Ferreira llega en un contexto de anteriores críticas de la afición por un bajón de rendimiento del equipo, pero también poco después de que dos equipos ingleses lo buscaran para contratarlo. Tras la destitución de su compatriota portugués Nuno Espírito Santo, el Nottingham Forest fue por el DT, quien desestimó el ofrecimiento por seguir peleando títulos con el Verdão. El siguiente llamado provino desde Wolverhampton, que tras destituir a Vitor Pereira lo buscó, pero se encontró con la misma respuesta.