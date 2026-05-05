¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
FÓRMULA 1

Post Miami, cuándo y dónde se vuelve a presentar Franco Colapinto

Luego de un gran fin de semana, donde logró el mejor resultado desde que está en la F1, el piloto argentino ya se prepara para su próxima cita. 

Por Pablo Chagumil

Redactor de sección Deportes de Mejor Informado e integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Martes, 05 de mayo de 2026 a las 13:53
PUBLICIDAD
Messi visitó a Franco Colapinto en el GP de Miami

Pasó el Gran Premio de Miami, y la Fórmula 1 entra en un nuevo receso de tres semanas de cara al Gran Premio de Canadá, que se correrá desde el 22 al 24 de mayo en el circuito Gilles- Villeneuve de Montreal.

Un fin de semana perfecto para Franco Colapinto: 7mo en el Gran Premio, 10mo en la carrera sprint y 6 puntos en total para el campeonato. A ello sumarle la visita de Lionel Messi en la previa de la Carrera.

El buen momento del piloto argentino, que llegó post exhibición en Buenos Aires, ahora se traslada a varias semanas de trabajo donde el equipo Alpine buscará afianzarse como la quinta escudería en el campeonato de constructores, que lo tiene por detrás de Mercedes (180) Ferrari (110) Mclaren (94) Red Bull (30) y la francesa con 23.

En Canadá, la competencia volverá a tener carrera sprint, siendo la tercera de la temporada. Ante esto, el viernes será la única práctica, luego la clasificación. Sábado carrera y el domingo el Gran Premio a 70 vueltas desde las 17hs.

 

Cronograma:

Viernes 22 de mayo

  • Práctica Libre 1: 13.30hs
  • Clasificación sprint: 17.30hs

Sábado 23 de mayo

  • Carrrera sprint: 13hs
  • Clasificación: 17hs

Domingo 24 de mayo

  • Carrera: 17hs
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD