Pasó el Gran Premio de Miami, y la Fórmula 1 entra en un nuevo receso de tres semanas de cara al Gran Premio de Canadá, que se correrá desde el 22 al 24 de mayo en el circuito Gilles- Villeneuve de Montreal.

Un fin de semana perfecto para Franco Colapinto: 7mo en el Gran Premio, 10mo en la carrera sprint y 6 puntos en total para el campeonato. A ello sumarle la visita de Lionel Messi en la previa de la Carrera.

El buen momento del piloto argentino, que llegó post exhibición en Buenos Aires, ahora se traslada a varias semanas de trabajo donde el equipo Alpine buscará afianzarse como la quinta escudería en el campeonato de constructores, que lo tiene por detrás de Mercedes (180) Ferrari (110) Mclaren (94) Red Bull (30) y la francesa con 23.

En Canadá, la competencia volverá a tener carrera sprint, siendo la tercera de la temporada. Ante esto, el viernes será la única práctica, luego la clasificación. Sábado carrera y el domingo el Gran Premio a 70 vueltas desde las 17hs.

Cronograma:

Viernes 22 de mayo

Práctica Libre 1: 13.30hs

Clasificación sprint: 17.30hs

Sábado 23 de mayo

Carrrera sprint: 13hs

Clasificación: 17hs

Domingo 24 de mayo