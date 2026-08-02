Se disputó el tercer y último test Mach internacional donde el seleccionado argentino de Vóley Sub 19, superaron al combinado de China Sub 17 en cinco set, y ante un estadio Ruca Che repleto.

Las comandadas por Nicolás Efrón cerraron su estadía en Neuquén con una sonrisa; ante un buen rival asiático que se prepara de cara al Mundial de la categoría Sub 17 que se disputará en Chile en la próxima semana.

Efrón, opuesta de la selección que tuvo una gran noche en ataque- Foto Pablo Chagumil

El primer set fue de China, quien sacó ventaja en la mitad y lo liquidó 26-16. Argentina reaccionó en el segundo, y en un periodo ajustado, el triunfo quedó para las locales 25-21.

Con el envión del triunfo, las Panteritas marcaron el rumbo en el tercero y sacaron ventaja para un sólido 25-17. En el cuarto, las Chinas dominaron de principio a fin, supieron sacar hasta 10 de diferencias, y si bien en el cierre las locales mostraron reacción, el punto y la igualdad quedó en 25-20.

China hizo tres muy buenos partidos previo al mundial U17 en Chile- Foto Pablo Chagumil

En tiebreak, las dirigidas por Efrón impusieron el ritmo, sacaron diferencias de 5 en el comienzo, no bajaron en la intensidad, y cerrar el triunfo por 15-6.

La selección Argentina de Vóley estuvo durante toda la semana en Neuquén, donde el CT dio capacitaciones en entrenamientos abiertos, y tres cotejos preparativos, donde China festejó el jueves y viernes, también con un gran marco de público en el Ruca Che. Para Las Panteritas, ahora se viene el Sudamericano.