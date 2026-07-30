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Comienzan los duelos

Las Panteritas inician la serie de amistosos en el Ruca Che ante China

Como parte de la preparación para el Sudamericano de la categoría, Las Panteritas U19 enfrentarán a China U17 en tres partidos amistosos a disputarse entre hoy y el 1 de agosto.

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Por Juan Sáber

Periodista deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado.
Jueves, 30 de julio de 2026 a las 18:15
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Las Panteritas tendrán su serie de amistosos ante China en el Ruca Che.

En un evento que no tenía lugar hace un buen tiempo en tierras neuquinas, la Selección Argentina de Vóley U19 se enfrentará desde las 20 a China U17. El elenco conocido como Las Panteritas iniciará su serie de tres encuentros amistosos ante las asiáticas en el Ruca Che. Los otros dos encuentros, ante las mismas rivales, tendrán lugar el viernes a las 12 del mediodía y el sábado, nuevamente a las 20.



La oportunidad fue bienvenida por el entrenador Nicolás Efron, ex jugador de la Selección Mayor y hoy técnico de Las Panteritas, quien agradeció la invitación del Gobierno neuquino por ofrecer el Ruca Che para los duelos preparatorios. "Sabemos del gran esfuerzo que han hecho desde el ministerio y la Federación de Vóleibol y por eso nuestra intención, como lo hacemos en cada lugar al que nos invitan, siempre es tratar de dejar algo. Es nuestra intención que podamos encender una lucecita y dejarles a los entrenadores y profesores de educación física parte de nuestra experiencia.", dijo el DT.

El equipo de vóleibol femenino U19 que dirige Efrón se está preparando para el Sudamericano de la categoría, mientras que China jugará desde la semana próxima el Mundial U17 en Chile. De esta manera, Neuquén recibirá un evento internacional de vóley luego de nueve años. En la última ocasión, que Las Panteras visitaron la capital neuquina en 2017 en una gira amistosa.

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