La Selección Argentina cambió sus planes en Miami por las tormentas antes del duelo con Egipto

Pasó la sufrida clasificación a octavos de final ante Cabo Verde para la selección Argentina, que ya piensa en Egipto, cotejo que disputará el martes desde las 13. El plantel debió modificar su planificación del día después, producto del desfavorable clima que atraviesa Miami.

La práctica fue cancelada debido al protocolo que rige en Estados Unidos ante la actividad eléctrica. Las fuertes tormentas provocaron que el campeón del mundo no pudiera practicar sin problemas. Ante esto, se determinó el plantel realizara tareas regenerativas en el gimnasio.

Luego de la clasificación se confirmó que el plantel se quedará en Miami y no regresará a Dallas donde tiene su sede oficial. La intención es bajar el tiempo de vuelos, ya que volver al bunker, y después partir a Atlanta, para jugar los 8vos de final, implicaban más de 5 horas de viaje. Ahora, partir desde Miami, serían apenas 1 hora 50 de traslado.

Por otro lado, el foco de atención estará en la recuperación de Cristian Romero, Lisandro Martínez, y Lionel Messi; luego del exigente esfuerzo que se hizo, sumando a Medina y Molina que salieron con molestias.

La Selección Argentina espera volver a pisar un campo de juego el domingo, ya con la cabeza puesta en el duelo frente a Egipto, en octavos de final en Atlanta, el martes 7 de julio, desde las 13:00, hora de Argentina.