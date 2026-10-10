El encuentro correspondiente a la octava fecha de LaLiga española fue interrumpido en reiteradas ocasiones por una protesta de los hinchas locales contra el presidente del club, Raúl Martín Presa. Con el marcador 0-0, el árbitro decidió suspender definitivamente el partido ante la continuidad de los lanzamientos.

El fútbol quedó en segundo plano en el estadio de Vallecas. El partido entre Rayo Vallecano y Athletic Club de Bilbao terminó suspendido este sábado luego de un insólito reclamo, que los hinchas locales arrojaran avioncitos de papel, pelotas de plástico y otros objetos al campo de juego, en una protesta dirigida contra la conducción del club madrileño.



El encuentro llevaba apenas 13 minutos cuando comenzaron los lanzamientos desde las tribunas. En ese momento, el marcador estaba 0-0 y el Athletic se preparaba para ejecutar un tiro de esquina. La acción estuvo acompañada por cánticos contra el presidente rayista y una bandera con el mensaje: "Presa, la pelota está en tu tejado".

La protesta no fue improvisada. Los aficionados habían anunciado una jornada de reclamos contra Martín Presa, cuestionado por su gestión y por los problemas que habían impedido que el equipo jugara en su estadio durante varios meses.

Luego de varios minutos, el cotejo se intentó reanudar, pero al continuar con los reclamos, el juez del partido decidió suspenderlo definitivamente.