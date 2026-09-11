A ocho días de un hecho histórico para el deporte de Neuquén, por primera una serie de Copa Davis se jugará en la provincia y en la patagonia. De cara a la serie que van a disputar Argentina ante Turquía por el Grupo Mundial I, que se jugará el 19 y 20 de septiembre en el estadio Ruca Che, emplazado en el oste de la capital provincial, Thiago Tirante fue consultado sobre su participación en el elenco nacional que tiene como capitán a Javier Frana.

Consultado el platense sobre qué mirada tenés sobre el equipo y la sede en la que se jugará la serie remarcó que "seguramente, va a ser una serie muy linda, donde podamos compartir tiempo con los jugadores, con Frana y ser un equipo, como lo hicimos en Busan. Vamos a preparar esa serie en Neuquén, todavía no sé bien cómo va a ser la superficie, si lenta o rápida. La verdad es que no tuve mucho tiempo de hablar con Javier. En cuanto al equipo, creo que tenemos una gran Selección, que viene jugando muy bien, con jugadores de mucho nivel, que les gusta jugar en esas canchas, como Fran (Cerúndolo), que está Top 20, o Mariano (Navone) y los doblistas, que vienen haciendo una gira increíble. Entonces, creo que llegamos con mucha confianza".

Sobre Turquía el rival en el Ruca Che aseveró que "la verdad es que la veo muy bien, sobre todo, porque jugamos de local. La gente nos apoya mucho y creo que eso va a ser también muy, muy necesario para hacerles sentir la localía a los rivales. Por eso, partimos como claros favoritos, entonces no va a ser nada fácil, van a ser unos partidos difíciles, incómodos. Ellos, seguramente, sepan jugar en cancha rápida y más que nada en indoor, entonces, creo que hay que mirar para ese lado de la manera más profesional y mejor posible. Nosotros llegamos con muy buen nivel de tenis, eso, a mí, me da mucha seguridad. Con todos, con los singlistas y con los doblistas".

En relación al capitán Javier Frana y sus indicaciones y que les pide en cuando integran el elenco nacional manifestó que "que sea yo mismo, que saque mi mejor versión de adentro, que compita, que deje el ciento por ciento y que haga lo mejor que pueda. Nunca nos pidió un resultado, nunca nos pidió cosas que no sabemos hacer. Y me gusta mucho eso, porque es una persona que te sabe entrar con las palabras y, a mí, me deja muy tranquilo. Además, me hace sentir importante, me hace sentir como soy, a cada uno como es, una persona importante y única. En síntesis, si damos todo y hacemos lo mejor posible, el resultado es una consecuencia, pero, lo importante, que seamos nosotros mismos adentro de la cancha. A partir de mañana hay que ponerse de cara a la Copa Davis, que es un desafío muy importante para todos nosotros".

Sobre su primera temporada jugando sólo torneos ATP argumentó que "me adapté bastante rápido al nivel de juego, a la velocidad y a la intensidad con la que se juegan los torneos ATP, respecto a los torneos Challenger o Futures. Y nada, sigo pensando en las cosas que tengo que hacer mejor, en las cosas que tengo que mejorar para poder dar ese otro pasito.

En cuanto a los partidos jugados sobre cemento explicó que "por suerte fue linda. Me hubiera gustado que termine de otra manera en el US Open (cayó en primera ronda), pero hay que quedarse con las cosas positivas y ver las no tan buenas para seguir mejorándolas. Pero, estoy muy contento con toda la gira, con el nivel que vengo demostrando y con el crecimiento que tuve tanto mental, como físico y tenístico".