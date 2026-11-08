El tierno posteo de Camila Galante con Leandro Paredes para festejar el título de Boca

Camila Galante celebró el título de Boca con una dedicatoria que combinó el orgullo por Leandro Paredes y la emoción de sus hijos. Junto a una foto familiar en el césped de La Bombonera, la empresaria recordó el sueño compartido de regresar al club y salir campeón, y destacó el esfuerzo de su marido para cumplirlo.

En el mensaje que publicó en Instagram, la celebración se enlazó con aquella promesa de volver y levantar una copa en Boca: “Y acá estás de nuevo vos ,cumpliendo con tu palabra , levantando una copa en tu club ,en tu casa, rodeado del amor de la gente, de toda tu familia ,de tus amigos , como siempre lo soñaste, como siempre lo soñamos cuando hablábamos de tu vuelta”.

La publicación de Camila Galante sumó miles de interacciones de fanáticos y figuras del espectáculo. En el centro de su relato estuvo el regreso de Paredes al club de sus amores, una decisión que, según expresó, habían imaginado juntos mucho antes de poder celebrar el título en familia.

Al contar cómo veía el camino que había recorrido su marido, Camila Galante también se refirió a los cuestionamientos que recibió: “Siempre con firmeza mirando hacia adelante con la cabeza puesta en lograr cumplir tus objetivos , sin importar las críticas ,las pavadas que hablaron de vos ,como jugador ,como persona, nada te importó ,ni te importa, nada pudo derribarte, porque así sos laburas esforzándote día a día sin joder a nadie, siempre pensando primero en nosotros y en que los tuyos estén bien.”

El costado más íntimo de la dedicatoria llegó cuando describió lo que habían vivido sus hijos al ver a su papá campeón: “El orgullo que siento es inexplicable mi amor. Ojalá pudiera describir el sentimiento de ver La emoción de nuestros hijos en sus ojitos llenos de lágrimas de alegría viendo a papá campeón, Te amo con toda mi alma mi amor, me siento inmensamente feliz de verte triunfar, de acompañarte en esta vuelta y hoy verte campeón, esto sigue y sé que no vas a parar hasta lograrlo todo y que vas a dejar hasta lo que no tenes por estos colores.”

El cierre fue una felicitación directa: “FELICIDADES CAMPEÓN, seguí disfrutando. Gracias por esta alegría. SOS mi vida @leoparedes20”. La copa le puso una imagen concreta a lo que antes habían conversado sobre la vuelta: Leandro Paredes en Boca, con el título conseguido y su familia acompañándolo en la cancha.