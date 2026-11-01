El defensor Lucas Martínez Quarta fue expulsado en el inicio de las acciones del Superclásico, dejando a River Plate con uno menos en su visita a Boca Juniors en La Bombonera a los 9 minutos del primer tiempo y viendo la tarjeta roja por quinta vez en su carrera con el Millonario.

Luego de un primer ciclo donde únicamente fue expulsado en una única ocasión, durante una victoria sobre Aldosivi en el Monumental el 27 de octubre de 2018, ya en su segundo paso por la institución acumula cuatro tarjetas rojas y tres de ellas en partidos claves.

En apenas nueve minutos de partido, River se quedó con un jugador menos en la Bombonera luego de que Nicolás Ramírez le muestre la tarjeta roja a Martínez Quarta post revisión de VAR. Luego de un pase de Santiago Ascacibar en profundidad a Miguel Merentiel, el zaguero derribó al delantero de Boca, que se iba solo en una ocasión manifiesta de gol.

Según la web de El Grafíco esta acción se convirtió en la segunda roja más rápida en la historia de los Superclásicos, únicamente por detrás de la que vio Reinaldo Merlo a los ocho minutos, también en el Estadio Alberto J. Armando en un duelo que terminó 1-0 en favor del Xeneize. Si el árbitro hubiera tomado la decisión de echarlo instantáneamente sin recurrir al videoarbitraje, hubiera supuesto un récord absoluto, ya que Martínez Quarta cometió la falta cuando el reloj marcaba seis minutos y 27 segundos.

La primera de ellas tuvo lugar en la derrota 2 a 0 ante el Inter de Milán por la tercera fecha del Mundial de Clubes 2025, resultado que condenó al Millonario a una temprana eliminación del certamen y también por una infracción como "último hombre".

Solo tres meses más tarde volvería a ser expulsado, esta vez en la victoria 2 a 1 sobre Estudiantes de La Plata por el Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025, ocasión en el estadio Pincharrata vio la terjeta roja por cometer dos infracciones en dos minutos, día en el que Nicolás Ramírez le expulsó por primera vez.

Ya en 2026 y de manera muy similar a lo que sucedió en La Bombonera, El Chino fue expulsado a los cuatro minutos quince segundos del primer tiempo durante la visita en Bolivia a Blooming a instancias del VAR por una infracción que cometió al minuto 4 segundos de iniciado el encuentro. Cotejo que el Millonario finalmente igualó 1 a 1 en la altura de Santa Cruz de la Sierra. La expulsión más rápida en la historia de River en el marco de un partido correspondiente a una competencia internacional.