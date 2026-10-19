Mientras Boca se prepara para una parada decisiva en Brasil frente a Vasco da Gama en el Maracaná por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana, la gran noticia es que Leandro Paredes entrenó con normalidad tras su desgarro y está disponible. Ahora, será decisión del entrenador Rodolfo Arruabarrena, que deberá decidir si lo arriesga desde el comienzo o lo reserva como alternativa para el segundo tiempo. Además de eso, el Vasco define también quién ocupará el último lugar del ataque mañana.

La principal duda pasa por el capitán, que luego de sufrir un desgarro en el isquiotibial izquierdo se recuperó en tiempo récord mediante un tratamiento de Plasma Rico en Plaquetas (PRP). Tras volver, Paredes entrenó a la par del grupo y está disponible, pero la decisión de si es titular o no pasará por el cuerpo técnico. Si no juega de entrada, Rodrigo Battaglia aparece como la opción para acompañar a Santiago Ascacíbar y Milton Delgado en la mitad de la cancha.

La otra disputa es entre Sebastián Villa y Alan Velasco, este último habiendo dejado atrás un desgarro en el aductor izquierdo. El colombiano, por su parte, se recuperó de un leve esguince de tobillo en el partido de ida ante Vasco Da Gama y podría ir desde el arranque como extremo junto a Leonel Flores y por detrás de Miguel Merentiel, quien seguirá como punta definido.

Velasco, otro de los recuperados, tiene chances de ser titular.

La posible formación de Boca

Con la obligación de revertir el 1-0 sufrido en La Bombonera en el cotejo de ida, la alineación de Boca en el Maracaná la compondrían Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes o Rodrigo Battaglia, Milton Delgado; Sebastián Villa o Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores. El Xeneize necesita ganar por dos goles para avanzar directamente a la final; si se impone por uno, la serie se definirá por penales.