Se disputa este fin de semana la quinta fecha del Torneo Regional Federal Amateur 2026. La zona de los equipos de Neuquén y Rio Negro pueden entregar clasificados a cuartos de final. Maronese vs Alianza, y La Amistad ante el Deportivo Roca, los cotejos destacados de una jornada atractiva.

Con mucho en juego, se juegan los grupos 10, 11 y 12 de la región patagónica. La zona de los neuquinos tendrá un gran juego destacado: en el oeste capitalino, desde las 17hs y con arbitraje de Leandro Gatíca, Maronese recibe a Alianza de Cutral Co. El Celeste es líder con 9 pero viene de caer de local ante Rio, mientras que el dino no pudo en su vista ante el rojo semana pasada.

Por el mismo grupo 12, Rio Grande se verá con Independiente en Ciudad Deportiva desde las 16hs con arbitraje de Lucas Hernández. El rojo se ubica como escolta luego de la victoria del domingo pasado, y Rio dio el golpe y ahora de local busca dar otra sorpresa y encaminarse a una posible clasificación.

En la zona 11, donde hay tres equipos de la Liga Deportivo Confluencia, el líder es neuquino. San Patricio volvió con 7 puntos de sus tres partidos de visitante y desde las 16.30hs buscará abrochar su clasificación a Octavos de final, cuando recibe al colista Unión de Allen con arbitraje de Lucas Moreira.

Rio Grande va por otro golpe, ahora de local contra Independiente

El juego destacado del grupo se jugará desde las 16hs en el Predio de La Amistad, donde el local recibe al Deportivo Roca. Ambos tienen 5 puntos y son escoltas, el que gana quedará a un paso de la clasificación. Darío Macchi impartirá justicia.

Regina se juega una parada complicada. El Albo va a Darwin con la misión de sumar de a tres y seguir en la pelea por la clasificación. Desde las 16hs con arbitraje de Martín Molina. Independiente de Rio Colorado tendrá fecha libre, y a la espera de que si no gana el “Albo” se clasifica a la siguiente fase.

Zona 10: Independiente RC 7, Atlético Regina 3, Darwin 1.

Zona 11: San Patricio 8, la Amistad 5, Deportivo Roca 5, Unión 3.

Zona 12: Alianza 8, Independiente 5, Maronese 4, Rio Grande 4.