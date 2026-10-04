River Plate se prepara para intensa seguidilla de partidos clave

Mientras afronta un inédito de 21 días sin partidos a causa de la fecha FIFA y la postergación de su cotejo ante Sarmiento de Junín. River Plate piensa ya en la intensa seguidilla de tres partidos en una semana con la que retornará a la actividad, con Estudiantes de Río Cuarto, la mencionada visita a la tierra de la sola y Belgrano de Córdoba en fila, en el marco del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional.

Una vez que finalice el parate que le permitió a Leonardo Ponzio trabajar algunos aspectos del funcionamiento de su equipo tras la caída frente a Huracány y recuperar futbolístas que arrastran diferentes problemas físicos, el Millonario afronta encuentros clave para la definición de la tabla anual y el Torneo Clausura 2026, en vistas de clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores y a los octavos de final del Campeonato.

Para este desafío, la Banda tendrá el particular beneficio de tener el aliento de su gente toda la semana, pues será local contra los ríocuartenses el sábado y contará con hinchada visitante tanto en Junín el miércoles como en Córdoba el domingo.

Durante los días sin fútbol, la dirigencia del cuadro de Núñez apostó por la realización de encuentros amistosos frente a Vélez Sarfield y Atlético Escobar, para mantener rodaje. En paralelo, Tobías Andrada, Thiago Almada y Aníbal Moreno siguieron trabajando en la recuperación de sus respectivas lesiones, con grandes avances en el caso de los dos primeros, pues Andrada apunta a poder decir presente toda la semana y Almada a hacerlo para los últimos dos cruces, mientras que por Moreno se mantiene el optimismo de cara a la reanudación.

En los cuatro cruces del ciclo Ponzio, el entrenador decidió apostar a la utilización del mismo once, con Santiago Beltrán bajo palos; una línea de cuatro conformada por Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña; Fausto Vera, Andrada y Tomás Galván en el medio, Almada como enganche y Sebastián Driussi compartiendo la punta con Ángel Correa.



Sin embargo, esta será la primera vez que el director técnico tenga que jugar partidos entresemana, por lo que para dosificar cargas, suplentes como Francisco Ortega, Mauro Arambarri, Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán podrían tener más participación y la rotación asoma como una alternativa viable por primera vez en el mandato del León.

Una vez River deje atrás esta intensa seguidilla, tendrá dos clásicos por delante frente a Racing y Boca y luego cerrará la fase regular del Clausura contra Aldosivi, en otra serie de partidos clave de cara a poder cumplir los objetivos establecidos.