En el estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini, Estudiantes de esa ciudad del sur cordobés recibirá a Racing, desde las 21.30, por la fecha 11° del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional.

La Academia afrontará su primer partido tras la salida de Juan Pablo Vojvoda y buscará recuperarse en el campeonato, mientras que el conjunto del Imperio del sur necesita cortar una racha de tres derrotas consecutivas.

El encuentro será transmisión de Primera Multimedios de Neuquén capital, por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias, Las Palmas 96.1 y Mitre Patagonia 90.5.

Los locales llegan con la necesidad de reaccionar después de haber perdido sus últimos tres partidos del Clausura. El León cayó 2 a 0 ante Sarmiento, 2 a 1 frente a Instituto y 2 a 1 contra Belgrano en la fecha pasada, por lo que continúa con apenas seis puntos y ocupa el último lugar de la Zona B. El equipo dirigido por Rubén Darío Forestello necesita empezar a sumar para salir del fondo y, especialmente, para mejorar su situación en la tabla anual, donde pelea por la permanencia.

Sebastián Romero y Luciano Aued los técnicos interinos de Racing

Racing, por su parte, llega con un panorama complejo y con cambio de entrenador. La Academia viene de ganarle 3 a 1 a Sarmiento de Junín, pero antes había perdido 2 a 1 ante Huracán y 2 a 1 frente a Atlético Tucumán. Además, el pasado fin de semana quedó eliminado de la Copa Argentina tras perder 3 a 2 con Boca en los cuartos de final, resultado que aceleró la salida de Juan Pablo Vojvoda.

En el Clausura suma ocho puntos en diez fechas y está en la parte baja de la Zona B, por lo que el encuentro en Río Cuarto marcará el debut del interinato de Sebastián Romero y Luciano Aued.

Probables Formaciones

Estudiantes de Río Cuarto: Agustín Lastra; Gonzalo Maffini, Matías Valenti, Juan Antonini; Alejandro Cabrera; Gonzalo González, Tomás González, Gabriel Alanís, Facundo Cobos o Fernando Rodríguez; Ihrahim Hesar y Mauro Valiente. DT: Rubén Darío Forestello.

Racing Club: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Adrián Fernández o Gastón Lodico; Lautaro Díaz, Adrián Martínez y Tomás Conechny o Duván Vergara. DT: Sebastián Romero-Luciano Aued.

TV: TNT Sports Premium

Horario de Inicio a las 21.30

Estadio: Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini

Árbitro: Felipe Viola

VAR: Héctor Paletta