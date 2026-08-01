Argentinos Juniors ratificó su gran momento y consiguió un triunfo de enorme valor en Córdoba. El equipo dirigido por Nicolás Diez derrotó 1-0 a Belgrano en el estadio Julio César Villagra por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026, sumó su tercera victoria consecutiva y se mantiene con puntaje perfecto en el campeonato.

El encuentro fue parejo y disputado durante gran parte de la tarde, aunque quedó condicionado por una acción clave antes del descanso. Franco "Mudo" Vázquez vio la tarjeta roja tras un pisotón sobre Hernán López Muñoz y dejó al Pirata con un hombre menos en un momento determinante del partido.

Cuando la primera etapa se acercaba a su final, Argentinos encontró la diferencia que terminaría siendo decisiva. Luego de una pelota parada, Francisco Álvarez ganó dentro del área y conectó un cabezazo que venció a Thiago Cardozo para establecer el 1-0 con el que el Bicho se marchó al entretiempo.

En el complemento, el conjunto de La Paternal intentó aprovechar la superioridad numérica para manejar los tiempos del partido, aunque Belgrano nunca bajó los brazos. A pesar de jugar con diez futbolistas, el equipo de Ricardo Zielinski adelantó sus líneas, empujó con el respaldo de su gente y generó algunas situaciones para alcanzar el empate.

Sin embargo, la falta de eficacia en los metros finales y la solidez defensiva de Argentinos terminaron inclinando la balanza a favor de la visita. El Bicho supo sostener la ventaja conseguida en la primera mitad y cerró una victoria tan trabajada como valiosa en una de las canchas más difíciles del fútbol argentino.

Para Belgrano, la derrota significó el final de un invicto que había comenzado con una victoria frente a Rosario Central. El campeón vigente mostró actitud para ir en busca del empate, pero pagó caro la expulsión de una de sus principales figuras y no pudo rescatar puntos en Alberdi.

Argentinos, en cambio, continúa confirmando que es uno de los equipos más sólidos del arranque del Clausura. Con tres triunfos en tres presentaciones, un funcionamiento convincente y una identidad cada vez más marcada, el conjunto de Nicolás Diez se ilusiona con ser protagonista y volvió a enviar un mensaje fuerte al resto de los candidatos.