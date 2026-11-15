Inglaterra derrotó a España por 3 a 2 en el marco de la última fecha de la UEFA Nations League, ambos seleccionados llegaron al cotejo con la clasificación para la siguiente ronda asegurada, pero la victoria británica le permitió terminar en lo más alto del grupo. Terminar en primera posición tiene un premio importante, ya que permite disputar en casa el partido de vuelta de los cuartos de final. Una circunstancia que puede resultar determinante, como ya ocurrió en la anterior edición, cuando la 'Roja' consiguió eliminar a Países Bajos en la tanda de penaltis ante un abarrotado Mestalla.

La campeona del mundo perdió ante The Three Lions. Harry Kane, Ezri Konsa y Ben White marcaron para el visitante, mientras que Mikel Oyarzábal y Nico Williams descontaron para el visitante.

El primer tiempo fue favorable a los británicos que llegaron a la apertura del marcador reciíen en el final de la etapa. Se adelantó al minuto 44 con un gol de penal de Harry Kane.

Los visitantes tuvieron un arranque furibundo en el arranque del complemento. En cuatro minutos del complemento, del siete al once, se puso 3 a 0. Por intermedio de Ezri Konsa y Ben White, para lograr en forma parcial una victoria que apuntaba para ser una goleada histórica.

A los 17 minutos el partido cambió. La expulsión del inglés Elliot Anderson que recibió una tarjeta roja directa al cometer una falta dentro del área, permitió la reacción del actual campeón del mundo. Mikel Oyarzabal de penal marcó el primer descuento, para poner 1-3 en el score.

Diez minutos más tarde, el equipo de Luis de la Fuente achicó diferencias. Recuperación y tremendo pase de Fermín, asistencia de Lamine y gol de Nico Williams para el 2-3.

En el final, fue sobresaliente la actuación de James Trafford, que tapó tras claras situaciones para alzarse una victoria trascendental en el Metropolitano de la capital española.