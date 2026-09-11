El Concejo Deliberante de la ciudad de Santa Fe aprobó por unanimidad el cambio de nombre de un importante paseo costero que hasta ahora llevaba la denominación del fallecido expresidente Néstor Kirchner. A partir de esta decisión, el espacio pasará a llamarse oficialmente "Paseo Costanera Lionel Messi", en homenaje al excapitán de la Selección argentina y campeón del mundo en Qatar 2022.

Por qué un paseo costero de Santa Fe pasará a llamarse Lionel Messi

La iniciativa fue impulsada por la concejal Ana Cantiani, de La Libertad Avanza (LLA), quien argumentó que la propuesta surgió tras el subcampeonato que Argentina obtuvo en el Mundial 2026 y busca reconocer a una figura que genera consenso y admiración en todo el país.

El tramo alcanzado por la medida tiene una extensión de aproximadamente 1.500 metros y se ubica sobre uno de los sectores más concurridos de la capital santafesina. Comprende el recorrido desde el extremo sur de la avenida Moreau de Justo hasta la barranca que limita con la avenida Néstor Kirchner.

Atractivos turísticos, estatua para el 10 y placa en honor a Jorge Messi

Desde el Concejo Deliberante destacaron que las tradicionales playas de la Laguna Setúbal quedarán integradas formalmente a la nueva Costanera Lionel Messi, junto con las veredas, calzadas y demás espacios públicos que conforman el paseo. El sector tiene como uno de sus principales atractivos al histórico Puente Colgante, uno de los íconos turísticos de Santa Fe.

Además del cambio de denominación, la ordenanza habilita al municipio a gestionar junto al sector privado la instalación de una estatua o una intervención artística dedicada al jugador de Inter de Miami. La iniciativa apunta a fortalecer el perfil turístico del lugar y generar un nuevo punto de interés para vecinos y visitantes.

Otro de los aspectos contemplados en el proyecto es la colocación de una placa en reconocimiento a Jorge Messi, padre del futbolista, fallecido el pasado 8 de agosto y considerado una figura clave en la vida y carrera del astro rosarino.

La decisión se suma a una tendencia que se observa en distintas ciudades del país, donde espacios públicos, monumentos y reconocimientos buscan rendir homenaje a figuras deportivas de alcance internacional. En este caso, el cambio de nombre también reabre el debate sobre la denominación de lugares públicos vinculados a dirigentes políticos y el criterio para asignar nuevas referencias urbanas.