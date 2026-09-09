Un perro abrió una bolsa de basura y encontraron los restos de una recién nacida en Caleta Olivia

Un perro que buscaba comida en un basural de Caleta Olivia, Santa Cruz, abrió una bolsa negra y dejó al descubierto los restos de una recién nacida. Una mujer que pasaba por el lugar advirtió lo que ocurría y dio aviso de inmediato a las autoridades, que iniciaron una investigación para determinar las circunstancias del caso.

El episodio ocurrió en inmediaciones de las calles Máximo Berezoski y Misionero Beauvoir. Tras la denuncia, se desplegó un operativo con la participación de efectivos de la Comisaría Segunda y personal de Criminalística, que realizaron las primeras tareas periciales en el lugar.

Los primeros datos de la investigación

De acuerdo con las primeras informaciones difundidas por La Opinión Austral, los análisis iniciales determinaron que se trataba de una bebé de entre 37 y 40 semanas de gestación.

También se detectaron lesiones que serían compatibles con la acción de fauna animal, un aspecto que será evaluado durante la autopsia. El cuerpo fue trasladado al Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo”, donde se realizarán los estudios destinados a establecer las causas y circunstancias de la muerte.

La investigación quedó bajo la responsabilidad del juez Marcos Pérez Soruco, del Juzgado de Instrucción Penal N° 1, quien dispuso distintas medidas para reconstruir lo ocurrido y determinar cómo llegó el cuerpo hasta el basural.



