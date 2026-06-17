Luego de un gran estreno con goleada de la Selección Argentina, los protagonistas dieron su parecer en el final del encuentro y Rodrigo De Paul se mostró muy feliz por el 3-0 de la Scaloneta. Con elogios a Lionel Messi y conforme con el rendimiento del equipo, el Motorcito destacó el inicio de la albiceleste.

"De Leo no hay palabras. Supongo que en la transmisión habrán dicho todo. Como vengo diciendo, es disfrutarlo, disfrutarlo un montón y no perderse ni un minuto de él con esta camiseta. Mucha alegría por él", comenzó diciendo sobre el la gran actuación de Messi. Además, destacó los momentos en donde el equipo se mostró comprometido: "Por momentos había que sufrir y el equipo lo hizo, había que defender y no tener la pelota, y estuvimos juntos. Eso es un valor agregado importante para esta Copa del Mundo".

Además, luego De Paul profundizó sobre lo que significa Messi para el grupo y fue más allá de lo futbolístico: "Sigue siendo el más grande y para nosotros es una ventaja tenerlo dentro de la cancha y un placer tenerlo afuera por cómo maneja el grupo y nos lleva para adelante". El amigo y compañero de la Pulga en Inter Miami también se refirió a la tranquilidad con la que vive romper récords: "Lo queremos pinchar un poquito porque no sabe ninguno. Pero bueno, es su personalidad, no le da bola a eso y siempre prioriza el grupo. Para nosotros eso es increíble".

Por último, el volante se refirió en para qué está Argentina en esta Copa del Mundo: "Estamos para competir. Como digo siempre, la idea es llegar el primer día e irnos el último. Después pueden pasar un montón de cosas, pero el mensaje va más allá: es un equipo que no se conforma, que tiene los valores y respeta la idiosincracia de nuestro país, y ese es un lindo legado".