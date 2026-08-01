De cara a los Juegos Binacionales de la Araucanía 2026, que se disputará en la última semana de octubre en Chile, Paula "Peque" Pareto dará un campus de entrenamiento para los seleccionados neuquinos de Judo, a desarrollarse este sábado 1 y domingo 2 de agosto.

La propuesta es parte del trabajo que la secretaría de Deportes lleva adelante en conjunto con las federaciones con el fin de fortalecer el proceso de desarrollo deportivo de los atletas de los diferentes seleccionados que se preparan para participar del certamen binacional, competencia que anualmente reúne a más de 2500 deportistas.

Será el cuarto campus para disciplinas involucradas en los juegos binacionales, que tendrá a la entrenadora nacional Laura Martinel, junto a olímpica Paula Pareto, quienes participarán del torneo selectivo de los preseleccionados de Araucanía de categorías juveniles (14 a 19 años), que se realizará junto al de los planteles senior, programados para el sábado 1 de agosto de 10 a 13 en instalaciones de la EPET Nº20 (calle Lanín 2020, entre Petróleo y Lago Espejo, del barrio La Sirena).

Laura Martinel, entrenadora de Pareto, dirá presente en el selectivo

Posteriormente, En Ciudad Deportiva (Lanín al 1.900) brindarán una capacitación a los entrenadores. La actividad se cerrará el domingo, de 10 a 12.

La secretaria de Deportes, María Fernanda Villone, consideró que “para nosotros es un verdadero honor que Paula pueda sumarse y ofrecer toda su experiencia a los seleccionados de judo de nuestra provincia. Nuestra idea es ofrecerles todas las herramientas posibles a los chicos y chicas que participan del proceso de Araucanía”.

Previamente, se habían dictados otros campus para otras disciplinas, Los seleccionados de básquetbol recibieron el asesoramiento de Leonardo Gutiérrez, integrante de la Generación Dorada. En vóleibol compartieron experiencias con Leonardo Patti, ex jugador de la Selección Argentina de vóleibol quien además formó parte del plantel neuquino Gigantes del Sur cuando estaba en la Liga Argentina, mientras que Alejandro Palma, uno de los coaches más destacados del mountain bike de América, asesora a los seleccionados de ciclismo.

Los Juegos Binacionales de la Araucanía se disputará este año entre el 25 y 31 de octubre e involucra a los deportes: fútbol, básquet, vóleibol, atletismo, natación, mountain bike. Judo, y tenis de mesa, que este año concurrirá en carácter de invitada.