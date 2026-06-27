La Selección Argentina afrontará este sábado 23hs ante Jordania la última fecha del Grupo J de la Copa Mundial 2026. Será la sexta vez que se enfrentará a un seleccionado de Asia, contra quien mantiene un historial ampliamente favorable frente logrando 4 triunfos y una derrota.

El primer antecedente se remonta al Mundial de México 1986, cuando el equipo comandado por Carlos Bilardo derrotó 3 a 1 a Corea del Sur en el debut del torneo.Valdano a los 8´abrió la cuenta, Ruggeri a los 18´aumentó, mientras que nuevamente Valdano en el inicio del complemento puso el tercero. Park Chang-sun descontó para los coreanos, que mostraron un juego brusco y marcado por la gran cantidad de faltas contra Diego Maradona.

Doce años más tarde, en Francia 1998, la Selección volvió a imponerse, esta vez por 1 a 0 frente a Japón.En el debut del Grupo H. Gabriel Batistuta marcó el único gol del partido para una selección que quedaría en camino los cuartos de final.

En Sudáfrica 2010 llegó el tercer éxito ante un rival asiático. Con Diego Maradona como entrenador, Argentina goleó 4 a 1 a Corea del Sur en la fase de grupos, en una de las mejores actuaciones del equipo en aquel certamen. Gonzalo Higuain en tres oportunidades, más un tanto en contra de Park Chu-Young para la albiceleste. Descontó para los coreanos Lee Chung-yong.

Apareció Messi y en el final le dio el triunfo a Argentina por 1-0 ante Irán

En Brasil 2014, el seleccionado que dirigía Alejandro Sabella consiguió un agónico triunfo ante Irán por 1-0. Cuando el cotejo dejaba reparto de puntos, apareció una genialidad de Messi, quien sacó un disparo desde afuera y la clavó al ángulo para darle la clasificación a la Argentina a 8vos de final.

La única mancha en el historial apareció en Qatar 2022. En uno de los mayores batacazos de la historia de los Mundiales, Arabia Saudita sorprendió al campeón de América y se impuso por 2 a 1 en el debut argentino, cortando una racha de 36 partidos invictos.Lionel Messi abrió la cuenta para quien terminaría siendo campeón del mundo, lo dieron vuelta Salem Al Dawsari y Saleh Al-Shehri para el elenco árabe.

Ahora, el seleccionado nacional tendrá un desafío inédito frente a Jordania, país al que nunca había enfrentado en una Copa del Mundo. En las cinco presentaciones previas, marcó 10 goles y recibió apenas 4, consolidando una tendencia positiva frente a representantes de la Confederación Asiática de Fútbol.

Con cuatro triunfos y una única derrota, la estadística respalda a la Albiceleste, que buscará cerrar la fase de grupos con otra victoria antes de enfocarse en el cruce por los 16avos ante Cabo Verde, en el camino por la defensa del título mundial obtenido en Qatar 2022.