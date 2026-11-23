Después de la eliminación de Lanús tras la derrota por 3-1 ante River en el Monumental por los octavos de final del Torneo Clausura, la conferencia de prensa posterior trajo una nueva mala noticia: Mauricio Pellegrino puso en duda su continuidad pensando en 2027. El entrenador, que tiene contrato vigente hasta diciembre, no confirmó su futuro y anticipó que se tomará unos días para evaluar los próximos pasos. Racing está entre los equipos que evalúan su llegada.

"Nos vamos a tomar unos días para pensar y hablar sobre la continuidad, que para mí es secundario. Lo importante es el proyecto de Lanús, esté quien esté", expresó Pellegrino en conferencia de prensa. Aunque ya hubo un primer contacto con la dirigencia del Granate para renovar su vínculo, todavía no hay una definición.

Más allá de ese tema, Pellegrino elogió el año de su plantel y dejó alguna señal que permiten pensar en una posible renovación. "El año que viene hay que pisar el acelerador y seguir trabajando. Nos queda el sabor agridulce de terminar el año con esta sensación de que podíamos haber hecho un poquito más si teníamos a todos. Es un equipo que para sobrevivir tiene que vender a sus mejores futbolistas, vamos a tener que convivir con eso. Tenemos altibajos, pero este equipo ha tenido una dignidad profesional para sacarse el sombrero", destacó.