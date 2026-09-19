Por la 10ª fecha de la zona A en el Torneo Clausura 2026, Independiente asume una visita de riesgo a Santa Fe para enfrentar a Unión y gana 2 a 1 en el comienzo del segundo tiempo, dos de los equipos que marchan en zona de clasificación transitoria a los playoffs con el arbitraje de Luis Lobo Medina.

El equipo de Jadson Viera sale de Avellaneda, un terreno que no le sienta mal, pero enfrente tendrá al siempre exigente Tatengue de Leonardo Madelón que busca hacerse fuerte siempre ante su gente.

Santiago Montiel, uno de los buenos jugadores de Independiente.

Luego de lo que fue el empate en casa ante San Lorenzo, el Rojo quiere seguir sumando para encontrar tranquilidad de cara a un fin de año que se presenta de renovación en sus autoridades y profundos cambios en el club.

La presentación de Ezequiel Chimi Ávila desde el arranque duró apenas 20 minutos en el conjunto visitante. Una dolencia muscular lo sacó rápidamente de la cancha y en su lugar ingresó Iván Morales.

No fue la única salida obligada en el equipo visitante, ya que a los 40, un choque de cabezas quitó del campo de juego al juvenil Joasis Palais. Hubo preocupación por varios minutos, pero finalmente el extremo terminó sentado en el banco de suplentes con hielo en su ojo derecho.

Ya en el descuento, el dueño de casa llegó al gol, pero la jugada quedó invalidada por una posición adelantada de Joaquín Mosquera.

Lo que se le había negado al local en el final de la primera parte, lo alcanzó en el comienzo del complemento. A la salida de un tiro de esquina desde la derecha, la pelota fue desviada en el primer palo y entrando por el segundo palo definió Marcelo Estigarribia.

Sin haber generado nada en ofensiva hasta ese momento, Independiente llegó rápidamente al empate, a los 7, con la cabeza de Santiago Montiel, conectando de cabeza un gran centro de Leonardo Godoy que desbordó por la derecha.

Con el envión de la rápida reacción, Maximiliano Meza dibujó un hermoso slalom con pelota dominada de la de izquierda para el centro y después de sacarse a dos marcadores de encima remató con justeza desde afuera de área para el 2 a 1 antes de cumplirse el primer cuarto de hora del partido.

Formaciones

Unión de Santa Fe:

Matías Mansilla; Juan Pintado, Matías Rocha, Juan Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Lucas Menossi; Joaquín Mosqueira, Brahian Cuello, Marcelo Estigarribia; Cristian Tarragona. DT: Leonardo Medelón.

Independiente:

Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Fedorco, Juan Arrayago, Facundo Zabala; Mateo Pérez, Iván Marcone, Maximiliano Meza; Santiago Montiel, Joasís Palais, Chimy Ávila. DT: Jadson Viera.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Estadio: 15 de abril. Santa Fe.