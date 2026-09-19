La Selección Argentina completó la nómina de convocados para la ventana FIFA que se viene con jugadores de la liga local y las grandes novedades fueron los llamados para el juvenil de Boca, Leonel Flores, y el mediocampista de River, Tobías Andrada.

El delantero, de debut reciente en el equipo de Rodolfo Arruabarrena, se ganó un lugar de privilegio para lo que será la despedido oficial de Lionel Messi del combinado albiceleste el próximo 6 de octubre en el Monumental ante Benín.

Antes, Argentina se medirá con Bolivia en el Mario Alberto Kempes de Córdoba (30 de septiembre) y Burkina Faso en La Bombonera (3 de octubre).

Junto al delantero también irrumpe el nombre de Andrada, el mediocampista formado en La Fábrica de Vélez, pero con presente en el Millonario, después de una adaptación natural al equipo titular de La Banda.

Tobías Andrada, el mediocampista que River le compró a Vélez llegó a la Selección Argentina.

Además de Flores y Andrada, otros cuatro nombres del ámbito doméstico acudirán a la cita. Santiago Beltrán, arquero de River, junto a sus compañeros Thiago Almada y Nicolás Otamendi (también a modo de despedida). El listado se completa con el marcador central de Estudiantes de La Plata, Tomás Palacios, quien ya estuvo en el radar del cuerpo técnico de la AFA.

Tiago Palacios, el marcador central de Estudiantes de La Plata, a la Selección Argentina para despedir a Lionel Messi.

Permisos especiales

Flores y Andrada entrenarán junto al grupo de los convocados, pero Scaloni ya acordó que los liberará para los compromisos oficiales de sus clubes.

El Xeneize, por ejemplo, tendrá la eliminatoria de Copa Argentina ante Racing el 27 de septiembre en Córdoba.

Los del exterior

La nómina definitiva sumó a tres nombres del exterior a último momento: Santiago Simón (Deportivo Toluca), Ezequiel Fernández (Bayern Leverkusen) y Valentín Gómez (Real Betis).

Ya se habían confirmado con antelación a Emiliano Martínez, Juan Musso, Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Juan Foyth, Facundo medina, Nicolás Tagliafico, Román Vega (Zenit), Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Ezequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Giuliano Simeone, Nicolás González, Gianluca Pretiani, José López, Santiago Castro, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Lionel Messi.