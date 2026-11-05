Buscando cerrar la fase regular de la mejor forma, River le ganó 2-0 a Aldosivi en el estadio José María Minella de Mar del Plata, por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026. Ya sin chances de Copa Libertadores por la tabla anual, el Millonario se recuperó de la derrota ante Boca en el Superclásico y sostiene el cuarto puesto de la Zona B para ser local en octavos de final con un penal de Lucas Beltrán y otro tanto de Ángel Correa. Minutos antes, el árbitro anuló un gol del Tiburón por offside tras revisar en el VAR.

Alentado por unas 6000 personas en Mar del Plata, el Millonario fue superior en el primer tiempo pero no aprovechó sus chances en un partido que se le empezó a complicar durante el complemento. Aldosivi aprovechó una de sus primeras aproximaciones y se ponía arriba por un blooper entre Santiago Beltrán y Nicolás Otamendi que culminó en gol de Santiago Moya. No obstante, tras una larga revisión en el VAR, el árbitro Bryan Ferreira decidió que se anule por un offside de Andrés Vombergar.

Diez minutos después, apareció otra polémica que abrió el partido para River. Un nuevo llamado del VAR a Ferreyra después de un tiro libre de Sebastián Driussi terminó con el colegiado sancionando penal por una supuesta mano de Vombergar en la barrera. Un Beltrán que hasta ese momento no tenía goles desde su vuelta puso el 1-0 para los de Ponzio e hizo enfurecer a Javier Sanguinetti, técnico local, que tras las protestas se fue expulsado. Ya en tiempo de descuento, el Millonario resolvió el encuentro con el gol de Correa para sellar una victoria que le asegura el cuarto lugar de la Zona B y la localía penando en octavos del Torneo Clausura.

Aldosivi 0-2 River, los goles

Luego de un tiro libre cerca del área desaprovechado por Driussi, el VAR llamó nuevamente al árbitro Bryan Ferreira para observar una supuesta mano de Vombergar, uno de los integrantes de la barrera de Aldosivi. El juez del partido interpretó que la mano del delantero estaba en una posición "antinatural" al momento de saltar y cobró penal. Del mismo se hizo cargo Beltrán, que cortó su sequía goleadora con un tiro cruzado para el 1-0.

Ya en tiempo de descuento, el Millonario sentenció el pleito en el Minella aprovechando los espacios que dejó el local. El ingresado Francisco Ortega llegó al fondo por izquierda y sacó un centro perfecto para la llegada de Correa, que remató cruzado de primera para establecer el 2-0 definitivo.

El gol de Aldosivi anulado por offside

Cuando transcurría el cuarto de hora de la segunda mitad se dio la gran polémica del encuentro en Mar del Plata. Aldosivi se puso en ventaja tras una pelota quieta en la que un choque entre Beltrán y Otamendi le dejó la chance del remate a Alan Sosa, que disparó y tras un toque fallido de Vombergar, el gol le quedó a Moya. No obstante, después de una larga revisión en el VAR el árbitro Bryan Ferreira determinó que hubo offside del delantero ex San Lorenzo y anuló el tanto.

Las chances de River

En un primer tiempo que fue de menor a mayor, el Millonario tuvo tres ocasiones claras para romper el cero, hasta ahora sin éxito. Después de una buena construcción colectiva, Giovanni González desbordó por derecha y sacó un centro atrás que le quedó a un Tomás Galván que, de media vuelta, elevó su tiro por encima del arco.

Minutos más tarde, el que tuvo la ocasión fue Lucas Beltrán, que después de una habilitación de Ángel Correa con un gran pase pinchado por encima de un par de rivales, quedó de cara al arco y sacó un potente tiro al primer palo que Lucas Acosta mandó al córner manoteándola.

Llegando ya al entretiempo, Thiago Almada fue el que más cerca estuvo con un tiro libre cerca del arco. El volante de la Selección Argentina ejecutó la pelota quieta y buscó la rosca por encima de la barrera, sin embargo la pelota dio de lleno en el travesaño.

Los hinchas de River, presentes

Como estuvo previsto desde la semana pasada, el encuentro en el Minella se juega con visitantes y los hinchas de River marcaron presencia en Mar del Plata. Con más de 6000 personas en la tribuna visitante, el Millonario tiene un importante apoyo en La Feliz para la última jornada del Clausura.

Formaciones

Con dos cambios obligados por las rojas de Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta, el once de River ya tenía previstas dos modificaciones con los ingresos de Giovanni González y Lautaro Rivero respectivamente, no obstante, Ponzio apostó a última hora por Santiago Espíndola, un juvenil de Reserva que se mete en el equipo por Lucas Silva, el otro volante central de inferiores que inició ante Boca y salió en el entretiempo.

Aldosivi: Lucas Acosta; Santiago Moya, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Braian Cufré; Martín García, Lucas Castro; Blas Palavecino, Nicolás Gaitán, Alan Sosa; Andrés Vombergar. DT: Javier Sanguinetti.

River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Santiago Espíndola, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium.

Estadio: José María Minella.

Árbitro: Bryan Ferreyra.

El partido es transmisión del Grupo Prima Multimedios por las radios de la corporación de Neuquén capital, AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias, Las Palmas 96.1 y Mitre Patagonia 90.5.

La previa

El conjunto que dirige Leonardo Ponzio ya tiene asegurada su clasificación a los playoffs, pero no puede descuidar la cuarta plaza antes del comienzo de la etapa eliminatoria. Con las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel en el Superclásico, el DT de River está obligado a meter mano, por lo que Giovanni González y Lautaro Rivero ingresan al once.

Aldosivi, por su parte, afrontará su último partido como equipo de Primera División después de haber consumado su descenso a la Primera Nacional tras la derrota ante Racing en Avellaneda. El equipo de Javier Sanguinetti intentará despedirse de la categoría con una victoria ante un rival al que ya venció al inicio de este semestre 3-1, por la Copa Argentina.