El retorno de Mauricio Pochettino a la Premier League comenzó de la peor manera posible: el Manchester United cayó por 4-0 ante Liverpool en Anfield, por la undécima fecha de la liga inglesa. El entrenador argentino, primer DT sudamericano en dirigir a los Red Devis, comenzó su ciclo con una goleada en contra ante el eterno rival y su equipo sigue en zona de descenso. Lisandro Martínez estuvo de arranque en el elenco perdedor, mientras que Alexis Mac Allister jugó 72 minutos en los Reds.

La tarde se complicó rápidamente para el United. La expulsión de Leny Yoro a los ocho minutos condicionó el desarrollo y el conjunto local aprovechó: del tiro libre posterior a la roja llegó el 1-0 de Dominik Szoboszlai, que abrió la cuenta para un Liverpool que no paró de ir al ataque y tres minutos después aumentó la distancia mediante Florian Wirtz luego de una gran jugada previa del juvenil Rio Ngumoha.

El tiro libre de Szoboszlai abrió el camino de la goleada de Liverpool. (Foto: AFP)

Con un jugador más y dos goles de ventaja, Liverpool manejó el partido y amplió la diferencia en el segundo tiempo. A los 66 minutos, Ngumoha convirtió el tercero después de una gran acción de Bradley Barcola. En ese segundo tiempo, las chances se sucedieron para un local que, entre las atajadas de Senne Lammens y algunas malas resoluciones, se quedó corto ante un United que no lograba reaccionar.

Ya llegando al final del partido, el cuarto tanto vino desde el banco. El español Victor Muñoz recibió un muy buen pase entre líneas de Wirtz y selló el 4-0 a ocho minutos del final. De esta forma, el equipo de Andoni Iraola se lleva un clásico que hace tres encuentros que no podía ganar y se suma de a poco a la discusión por la Premier League: está cuarto con 21 puntos, a siete del Arsenal, que comanda la liga, pero a una sola unidad de Manchester City y Brighton, que quedaron escoltas.

La difícil misión de Pochettino

La goleada en contra dejó al Manchester United en el puesto 19 de la tabla, con apenas ocho puntos en once partidos y en zona de descenso. Para Pochettino, que llegó al club para su tercer ciclo en la Premier League después de su etapa al frente de la selección de Estados Unidos, el desafío será revertir rápidamente el presente de un equipo que ganó un sólo partido en el campeonato y atraviesa una temporada alarmante desde los resultados.