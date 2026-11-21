El arquero argentino Emiliano “Dibu” Martínez tuvo una nueva presentación en la Premier League, pero no logró impedir la caída del Chelsea 4-1 ante el Leeds . El marplatense volvió a estar bajo los tres palos del conjunto inglés en una jornada complicada, en la que el equipo no consiguió sostener su rendimiento y terminó sin sumar puntos.

El encuentro comenzó de la mejor manera para el equipo londinense. A los 25 minutos, Martínez fue protagonista en la apertura del marcador: ejecutó un largo lanzamiento que encontró a Morgan Rogers, quien asistió a Emanuel Emegha para el 1-0.

Sin embargo, la ventaja duró apenas tres minutos. Noah Okafor empató para el Leeds con un remate cruzado que dejó sin posibilidades al arquero argentino.

En el complemento, el panorama se complicó para el Chelsea. Dominic Calvert-Lewin, de penal a los 53 minutos, puso el 2-1; mientras que Okafor, nuevamente a los 58, amplió la diferencia. En tiempo de descuento, Brenden Aaronson selló el 4-1 definitivo, dejando una floja respuesta del 1 argentino.

Una derrota difícil para el Dibu, que tuvo participación directa en el único gol de su equipo con una asistencia desde su propio campo, pero terminó sufriendo cuatro tantos en una jornada en la que la defensa del Chelsea volvió a mostrar muchas dificultades.

La caída dejó en evidencia los problemas defensivos del conjunto dirigido por Xabi Alonso, que ya acumula 20 goles recibidos en la Premier League.