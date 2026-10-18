La ilusión de convertirse en padres puso a Peque Schwartzman y Eugenia De Martino frente a una situación que ella no esperaba: escuchar al extenista contar al aire una intimidad de la búsqueda del embarazo. Él vinculó la llegada de su primera hija con una jornada futbolera y defendió su teoría incluso cuando su esposa intervino para frenarlo.

La convicción de Peque Schwartzman quedó expuesta en Perros de la Calle, cuando le preguntaron por la búsqueda del embarazo. “Yo estoy convencido. Fue un día épico. Es bastante fácil si volvés atrás en el tiempo, tres meses atrás”, aseguró. “El que no salta es un inglés”, bromearon sus compañeros.

Para explicar por qué asocia ambos acontecimientos, reconstruyó lo que pasaba en su casa: “Hubo una situación atípica: nosotros veníamos buscando hacía un par de meses. Las mujeres llega un momento que se hacen un test de ovulación y dio positivo el día que jugaba Argentina-Inglaterra. Es hoy, mañana y pasado sí o sí. Para mí fue ese día y ahí empieza lo bueno de la historia”. A esa coincidencia se sumaba una reunión para ver el partido: “Venían todos, mi papá, mi sobrina, mi hermana... éramos ocho o diez personas”.

Con su hermana ya en el living, le propuso a su esposa: “Vamos a la habitación antes de que llegue el resto”. Luego insistió: “Yo estoy convencido de que fue ese día”. Eugenia De Martino, que participó por teléfono, reaccionó con vergüenza: “No puedo creer lo que estoy escuchando. Él se olvida que tengo un papá, una mamá y una familia. Te voy a matar”. Él respondió: “No podía no contarlo. El hijo lo hicimos el día de Argentina-Inglaterra”.

La explicación del Peque y el anuncio familiar

Peque Schwartzman amplió la anécdota en otra entrevista radial: “Esta historia yo no se la había contado a nadie, ni a mi familia, ni amigos todavía porque Euge no me dejaba. Pero yo dije cuando estás en la búsqueda, cuando van pasando los meses, vas diciendo: ‘Bueno, hay que hacerlo ese día’”. Tenía entradas para la final y pensaba viajar si Argentina ganaba: “Si Argentina gana, yo mañana me voy. O sea que es hoy”. Así justificó la propuesta que recordó haberle hecho: “Bueno, hay que ir a la habitación”.

El partido al que se refería fue el del 15 de julio de 2026, cuando Argentina venció 2-1 a Inglaterra en las semifinales del Mundial. Eugenia puso en duda que pudiera precisar el día de la concepción, pero él insistió: “¿Cómo yo no voy a contar que procreamos a nuestra primera hija el día que Argentina le ganó a Inglaterra? Es épico para mí”. Finalmente desistió de viajar a la final, pese a que ya había comprado las entradas.

La noticia del embarazo fue compartida por los dos en Instagram. Eugenia De Martino escribió: “Mitad tuya, mitad mía y la familia que tantas veces soñamos. ¡Vamos a ser papás!”. También le dedicó: “De todas las cosas que imaginé para mi vida, formar una familia con vos siempre fue mi sueño. No tengo dudas de que vas a ser el mejor del mundo”. En la primera foto aparecían con sus dos perros: “Los cinco juntitos”, definió.

El extenista confirmó que esperan una nena y replicó las imágenes: “Hasta viejitos con alguien más que se viene. Las amo para siempre. Mi familia”. Su esposa acompañó el anuncio con otro mensaje: “Verte convertirte en papá e imaginarme todo lo que nos espera me hace demasiado feliz, no te imaginas cuánto te amo y lo hermoso que es saber que nuestra bebita va a tenerte como papá. Nos espera lo mejor del mundo”. El vínculo con el fútbol hasta dio pie a una broma que él mencionó durante el relato: llamar a la beba Enza Lautara.