Con una nueva semana de fecha FIFA aproximándose, Ronald Araújo palpitó el clásico rioplatense entre Argentina y Uruguay y dejó una advertencia de cara al amistoso del próximo viernes en La Bombonera. El defensor de la Celeste se refirió a la ausencia de Lionel Messi, quien disputó su último partido con la Selección Argentina el pasado 6 de octubre, y aseguró que su equipo intentará sacar provecho de ese escenario. “Perdieron al mejor jugador del mundo y eso lo vamos a aprovechar”, expresó el zaguero del Liverpool.

De todas maneras, Araújo no subestimó al conjunto de Lionel Scaloni y destacó la calidad de los jugadores que continúan en el plantel. “Argentina tiene grandes jugadores, tienen jóvenes con mucha calidad, son una gran potencia”, agregó el charrúa, quien compartió equipo con Messi durante su etapa en Barcelona. Ambos disputaron 34 partidos juntos y ganaron la Copa del Rey 2020/21.

Araújo compartió con Messi los últimos años del astro en Barcelona.

El zaguero también anticipó la dificultad del encuentro y remarcó que Uruguay buscará mostrar su identidad futbolística bajo la nueva conducción de Diego Forlán. “Todos los partidos contra Argentina son difíciles, pero vamos a demostrar nuestro fútbol y seguir creciendo como selección”, señaló. Además, reconoció que el objetivo del grupo es aprovechar estos compromisos para seguir evolucionando. "Tenemos equipo para enfrentar a Argentina, que es de las mejores selecciones del mundo, y vamos con la ilusión de hacer un buen papel", afirmó un Araújo que pese a estar lesionado fue convocado por Marcelo Bielsa al Mundial 2026, pero no pudo disputar minutos.

Por último, el defensor contó que ya intercambió bromas con Alexis Mac Allister, su compañero en Liverpool, sobre el partido que los tendrá como rivales. “Ya la picamos un poquito”, reveló. El clásico se disputará este viernes 13 de noviembre, desde las 20, en La Bombonera, justamente donde Uruguay consiguió su último triunfo ante Argentina. Será el primer compromiso de la Albiceleste sin Messi tras su despedida.