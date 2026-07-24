El cumpleaños de Santino Martínez, el hijo mayor de Emiliano "Dibu" Martínez y Mandinha Martínez, volvió a ser noticia luego de que la esposa del arquero compartiera un emotivo álbum de fotos de la celebración. Aunque el niño cumplió 8 años el pasado 29 de junio, recién ahora salieron a la luz las imágenes de un festejo completamente inspirado en el Mundial y en la Selección argentina.

A través de sus redes sociales, Mandinha Martínez mostró cada rincón de la fiesta organizada para sorprender a su hijo. La decoración estuvo repleta de referencias al fútbol, con predominio de los colores celeste y blanco, además de distintos elementos relacionados con la Copa del Mundo, reflejando la pasión que une a toda la familia.

Uno de los momentos más destacados del álbum mostró a Santino Martínez vistiendo la camiseta de la Selección argentina mientras disputaba un partido de fútbol en una cancha de césped. Rodeado de amigos y familiares, el pequeño disfrutó de una tarde donde el deporte fue el gran protagonista de cada actividad.

Dibu Martínez y el festejo de cumpleaños de Santino

Otra de las escenas que despertó la atención de los seguidores fue cuando el hijo de Dibu Martínez comenzó a abrir sobres de figuritas del Mundial para completar su álbum. La propuesta se convirtió en uno de los entretenimientos más celebrados de la jornada y fue recibida con entusiasmo por los invitados.

El cierre del cumpleaños también estuvo a la altura de la temática. La torta fue decorada en tonos celeste y blanco y lució una pelota mundialista comestible como figura principal, manteniendo la estética futbolera que acompañó todo el evento y sorprendiendo tanto a grandes como a chicos.

Las imágenes compartidas por Mandinha Martínez también dejaron en evidencia el fuerte vínculo que la familia mantiene con el fútbol, especialmente después de la histórica consagración de la Selección argentina en la que Dibu Martínez tuvo un papel determinante bajo los tres palos.

Dibu Martínez y el festejo de cumpleaños de Santino

Dibu Martínez y el festejo de cumpleaños de Santino

No es la primera vez que la esposa del arquero abre una ventana a la intimidad familiar. Habitualmente comparte con sus seguidores distintos momentos cotidianos junto a Dibu Martínez, Santino y Ava, mostrando la vida familiar lejos de las canchas y los compromisos deportivos.

En esta oportunidad, el recuerdo del cumpleaños de Santino Martínez rápidamente generó miles de reacciones. La temática inspirada en el Mundial, las figuritas, la Selección argentina y el fútbol terminó conquistando a los fanáticos del arquero, que celebraron la creatividad del festejo y el emotivo homenaje a una de las mayores pasiones de la familia.

Dibu Martínez y el festejo de cumpleaños de Santino