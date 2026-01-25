Petrolero Argentino de Plaza Huincul competirá en la Liga Federal 2026

La dirigencia de Petrolero Argentino de Plaza Huincul confirmó oficialmente en las redes sociales de la institución su participación en la Liga Federal de Básquet 2026.

El posteo de parte de prensa de la comarca indicó que "marcando un nuevo hito deportivo e institucional para el club. Este logro es el resultado de un camino sostenido de trabajo, planificación y compromiso colectivo. Luego de un excelente desempeño en el Torneo Pre Federal Ascenso 2025, en el que el club se consagró campeón, Petrolero da un paso más en su crecimiento y asume el desafío de competir a nivel federal".

El flyer difundido en las redes sociales

La publicación agregó que "actualmente, la institución se encuentra en pleno proceso de definición del plantel que afrontará la competencia. Al mismo tiempo que trabaja intensamente en la pretemporada de todas sus categorías formativas, eje central y corazón del proyecto deportivo del club. La formación de jugadores y el desarrollo integral de niños y jóvenes continúan siendo la base más importante sobre la cual se construye este nuevo desafío".

Finalmente se comentó que "la participación en la Liga Federal representa no solo un salto deportivo, sino también una consolidación del proyecto institucional, sostenido por el esfuerzo de jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y el acompañamiento permanente de la comunidad. Con identidad, pertenencia y objetivos claros, Petrolero Argentino continúa construyendo presente y futuro para el básquet del club"

La Liga Federal 2026 de básquet comenzará entre la última semana de febrero y la primera de marzo. En esta zona, por ahora lo jugarán, Pérfora de Plaza Huincul, Centro Español de Plottier, Pacífico e Independiente de Neuquén capital, Deportivo Roca, Atlético Regina y los dos ascendidos, Club Plottier de la ciudad homónima y ahora llegó la confirmación Petrolero Argentino de Plaza Huincul.