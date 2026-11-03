En otro de los encuentros de la jornada europea, Paris Saint-Germain goleó por 6-0 a Villarreal en La Cerámica, por la cuarta fecha de la fase liga de la Champions League. Los últimos ganadores de la Orejona sacan chapa de campeón y, a pura contundencia, construyeron una victoria aplastante en casa del Submarino Amarillo con cuatro tantos en 16 minutos, lo que se transformó en récord histórico en la competición. Con este resultado, los de Luis Enrique son por el momento los únicos punteros de la competencia.

Villarreal 0-6 PSG, los goles

No se demoró demasiado el PSG en plasmar su superioridad, y esta vez lo hizo por intermedio de una pelota quieta. Después de anticipar en un córner y que su cabezazo se desvíe en un rival, João Neves capturó ese rebote para mandarla adentro, estableciendo el 1-0 en apenas ocho minutos de juego.

Inmediatamente después, los parisinos usufructuaron ese golpe y volvieron a marcar. A los once minutos, una presión sobre el arquero Peter Gulácsi terminó en un mal pase que Maghnes Akliouche interceptó para luego asistir a Desiré Doué, que con un remate bajo al segundo palo aumentó la ventaja.

Con el 2-0, el hambre del PSG no cesó y apenas dos minutos más tarde apareció el tercero. Una nueva recuperación en campo rival derivó en una acción con un par de disparos que rebotaron en los rivales hasta que Senny Mayulu la enganchó de zurda para vencer a un indefenso Gulácsi y poner el 3-0.

Pero faltaba más aún de los parisinos. A los 16 minutos apareció el cuatro gol que terminó de noquear las ilusiones de los aficionados del Villarreal, que vivían una pesadilla en su propio estadio. Un envío al área de Doué fue controlado por un Akliouche que, ante la imposibilidad de rematar limpio, vio llegar a Fabián Ruiz, que con un remate de primera anotó el cuarto. Apenas 16 minutos y dos segundos necesitó un PSG que transformó en récord su implacable inicio: se convirtieron en los más rápidos en marcar cuatro tantos en la historia de la Champions.

En la segunda parte cayó un nuevo tanto, otra vez cortesía de Ruiz. Esta vez, el volante aplicó toda su calidad entrando por el medio, dejando por el piso a un defensor y definiendo con el revés del pie ante la salida de Gulácsi. Tanto este tanto como el anterior del mediocampista campeón del mundo tuvieron dedicatoria especial para el fallecido futbolista Jesús De Miguel.

Llegando a la parte final del partido, apareció el sexto y último gol de la noche en La Cerámica. Neves habilitó a David Boly, éste se metió conduciendo al área y sacó un derechazo que se desvió en el camino para convertirse en el 6-0 de un PSG que sumó una víctima más en la Champions, donde sigue comandando la tabla de la fase liga.

Con estos tres puntos, los parisinos no solamente sostienen el puntaje ideal sumando los 12 puntos que pusieron en juego, sino que aumentaron su racha a 10 victorias seguidas en todos los frentes. A los cuatro éxitos en este certamen se le suman otros seis al hilo por Ligue 1, campeonato del que también son líderes con 20 unidades.