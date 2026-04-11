Lejos del banco pero siempre bajo la lupa, Marcelo Gallardo volvió a aparecer en escena. Esta vez no fue en Núñez ni en Medio Oriente, sino en España: el Muñeco fue visto en las gradas del Reale Arena, siguiendo de cerca el atractivo empate 3-3 entre la Real Sociedad y el Espanyol por una nueva fecha de LaLiga.

Las cámaras de la transmisión lo captaron en pleno análisis, con la mirada fija en el campo de juego. Una imagen que, en cuestión de minutos, recorrió redes sociales y volvió a instalar una pregunta que sobrevuela desde su salida de River: ¿cuándo vuelve a dirigir?

Su presencia en territorio europeo no pasó desapercibida. Gallardo, que se encuentra sin club tras cerrar su segundo ciclo en el Millonario a fines de febrero, genera expectativa cada vez que aparece en público, más aún en escenarios futboleros de primer nivel. Y este tipo de “visitas” suelen ser leídas como algo más que una simple casualidad.

El contraste con su primera etapa en River es inevitable. Entre 2014 y 2022 construyó un ciclo histórico, con 14 títulos, siete locales y siete internacionales y dos Copas Libertadores inolvidables, ambas con el plus de haber eliminado a Boca en instancias decisivas. En cambio, su segundo paso no logró sostener aquella vara y terminó con una salida anticipada.

Tras su experiencia en el fútbol árabe, donde dirigió al Al Ittihad entre 2023 y 2024 en un ciclo marcado por tensiones internas, incluida una relación desgastada con Karim Benzema, el entrenador optó por tomarse un tiempo antes de volver al ruedo.

Sin embargo, su aparición en el Reale Arena no hace más que reavivar versiones. Europa, otra vez en el radar. Y el Muñeco, fiel a su estilo, observa, analiza y espera el momento justo para dar el próximo golpe.