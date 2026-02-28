La finalización del segundo ciclo de Marcelo Gallardo como entrenador de River Plate trajo muchas versiones y rumores. En ellos, varios integrantes del plantel fueron catalogados como responsables de la salida del técnico más ganador de la historia del club. Uno de ellos es el neuquino Marcos Acuña, quien publicó un descargo en su cuenta de Instagram desmintiendo los rumores que circularon en las últimas horas. "No entiendo por qué instalan tantas mentiras", disparó el "Huevo".

El de Zapala, suplente en el duelo ante Banfield que marcó el final del segundo ciclo de Gallardo, este viernes posteó en sus redes sociales un mensaje donde negó cualquier tipo de situación que lo involucre en una mala relación con Gallardo.

“Después de tantos años en el fútbol, aprendí a no engancharme cuando inventan cualquier cosa y hoy pretenden mezclarme en supuestos conflictos que no existen ni existieron”, expresó en su descargo Acuña, desactivan cualquier interna en el vestuario de River Plate.

“Duele escuchar cosas tan alejadas de la realidad y dichas con tanta liviandad. Nunca en mi vida simulé lesiones o enfermedades para no jugar. Es muy grave y no entiendo por qué instalan tantas mentiras”, comentó entre otras cosas.

Cabe destacar, que tras el partido ante Vélez Sarsfield en Liniers y el duelo del jueves ante Banfield, Acuña fue el principal apuntado a ser un “opositor” a Gallardo y que habían tenido una pelea que le costó su lugar en el equipo. En el cotejo ante El Taladro jugó Facundo González y Acuña y Matias Viña fueron suplentes.

“Tengo la tranquilidad de contar con el respaldo del Club y de mis compañeros en este momento”, cerró Acuña en su extenso comunicado.

El posteo completo de Acuña