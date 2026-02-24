No va más. Luego de que hoy trascendiera que estaba analizando seriamente su continuidad, Marcelo Gallardo anunció que dejará de ser el técnico de River. El Muñeco, que llegó en agosto de 2024 y renovó hace poco menos de cuatro meses hasta fin de año, comunicó en un video que el duelo del jueves ante Banfield será el último partido de su segundo ciclo en el banco del Millonario.

En un video en el que se lo vio frente a la cámara en una de las canchas del predio de Ezeiza, el entrenador más ganador de la historia de River grabó un video dirigido al hincha riverplatense en el que anunció el final de su segundo ciclo en la institución. "El jueves será mi último partido. Sólo tengo palabras de agradecimiento a este enorme club y a su gente por el amor incondicional, incluso en momentos delicados como éste, donde las cosas no salieron", dijo Gallardo.

El DT se mostró emocionado por el anuncio y aprovechó para agradecer a la dirigencia por este último paso: "Me invade la emoción y el dolor en el alma por no haber cumplido los objetivos. Simplemente agradecer también a aquellos que han creído en mi y en mi cuerpo técnico para representar a esta enorme institución con lo que eso conlleva". Para cerrar, le dejó un mensaje de despedida a todos simpatizantes: "Simplemente mi amor recíproco para todos los hinchas. Espero de todo corazón que esta institución modelo en toda la región pueda volver a encontrar los resultados futbolísticos. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo a todos".