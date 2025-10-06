El neuquino Nicolás González se coronó Bicampeón del Rally Argentino

Se corrió durante el fin de semana la octava fecha del Rally Argentino. En los caminos de Diamante y Villa María de Entre Ríos, el piloto neuquino Nicolás González se quedó con el triunfo y el título en la categoría RC3 por segundo año consecutivo.

La provincia entrerriana se anotó en el calendario nacional, y con sus caminos exigentes y desafiantes, se convirtió una de las fechas más atractiva del año. El público acompañó en gran número y los protagonistas ofrecieron una competencia exigente y técnica.

En la categoría RC3, Nicolás González, acompañado por Gerónimo Bordignon, tuvo un cierre perfecto, y con su VW Gol Trend, se llevó la victoria de gran forma, que le permitió a la dupla coronarse campeones argentinos 2025, cerrando un año de gran regularidad, acumulando un total de 374.5 puntos.

En esta fecha culminó a 3,9 segundos por delante de Federico Devoto / Adriano Sanguinetti (VW Gol) quienes fueron segundo, mientras que el tercer lugar del podio fue para Mario Rasso / Rodolfo Guevara (Peugeot 208), quienes están segundo en el campeonato con 273.

Con la coronación, el piloto neuquino confirmó su gran momento dentro del automovilismo argentino, consiguiendo el bicampeonato en la categoría (2024 y 2025) recordando que en el 2023 fue subcampeón nacional, y que en el 2022 se había adjudicado el Rally Neuquino.

En la general, A bordo del Skoda Fabia Rally2, Miguel Baldoni junto a Gustavo Franchello, volvió a demostrar su gran andar en la clase RC2 . Con ritmo sólido, se quedó con el triunfo, superando por 7,1 segundos a Gastón Pasten / Matías Ramos (Skoda Fabia Rally2). El podio lo completaron los locales Leandro Bonnin / Emanuel Fernández (Citroën C3 Rally2) a 12,7 segundos, mientras que Federico Villagra / Diego Curletto (Hyundai i20 Rally2) y Augusto D'Agostini / Juan Pablo Carrera cerraron el Top 5.

Ahora se vine un mes de descanso, en la previo de lo que será la 9na y última fecha, donde el Gran Premio Rally de Mina Clavero será el cierre de la temporada del 5 al 7 de diciembre.