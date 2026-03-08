El binomio de San Carlos de Bariloche conformado por Daniel Llanos-Federico Centani a bordo de un Polo se alzaron con la Clase A6 y fueron los ganadores de la clasificación general , victoria que sirvió para llevarse la primera competencia de nueva temporada del Rally Neuquino, en el marco de la carrera "100° aniversario de Las Coloradas". La fecha apertura del año otorgó puntaje doble, con la organización de Aprryn Sur, en una prueba regresó a la ciudad luego de estar ausente en 2025.

El del sur de la provincia de Río Negro consiguió su decimotercera victoria en el certamen provincial. El bicampeón de la categoría A6 demostró que este año quiere repetir y ser protagonista a lo largo de todo el año. Se impuso con un tiempo de 53 minutos 55 segundos 3 décimas y le ganaron la carrera solo por 34 segundos 5 décimas a los neuquinos de San Martín de los Andes Pedro Skruta y Ulises Agesta (Ford K Viral). Tercero en la general (y primero en la A7) quedó el cipoleño Juan Lovagnini, que estrenó un Renault Sandero. Completaron las diez primeras ubicaciones Gustavo Rojas, David Abril, Damián Fagán, Miguel Radomich, Mario Villanueva (p), Luis Beltrán y Daniel Franco.

Clasificación de la General

En la A6, detrás de Llanos y Skruta (que ganó la segunda etapa) quedó tercero David Abril, de muy buen trabajo. Más atrás arribaron Mario Villanueva (p), Matías Cáceres y Claudio Bustos. Para Llanos fue la quinta victoria consecutiva en la divisional, la decimotercera en el historial.

En la A7 Lovagnini, le ganó por apenas 4 segundos 5 décimas a Rojas, más atrás clasificaron Fagán, Franco, Jeremías Tieri y Daniel Sosa. Sobre el final de la prueba abandonó Alejandro Almeira, que terció con Lovagnini y Rojas en las primeras posiciones. Para Lovagnini fue su segundo triunfo en el Neuquino, tras ganar en Zapala 2023.

En la RC5 ganaron los Radonich (Miguel y Tomás) con el Peugeot 208 que era propiedad de Skruta, la primera para él binomio en el certamen neuquino. Escoltados por los hermanos Beltrán que, tras ganar la primera etapa, quedaron a más de 1 minuto y medio del ganador, tercero fue Franco Fossatti, quien retornaba a la categoría y se quedó con la segunda etapa.

En la N2L, Miguel Huenulao logró su segunda victoria dentro del Neuquino. La anterior había sido en Picún Leufú, en septiembre del año pasado. En Las Coloradas le ganó a Mauro Rojas. Tercero quedó Gabriel Morán, completaron el clasificador Juan Carlos Rojas, Sergio Perulán, Ricardo Dziadek, Luis Angeloni y Denis Olivera.

Clasificación final de cada una de las categorías

La N2 fue para el barilochense Mauricio Zuñiga, cuya última victoria había sido en agosto de 2024, en Chos Malal y en la N1. Zuñiga le ganó por amplio margen a Exequiel Campo y a Joaquín Castillo. La primera etapa había sido dominada por Juan Pablo Fagán, que volcó el domingo y tuvo que abandonar.

En la A1 cantó victoria Facundo Lillo, por sobre Víctor Leuno y Darío Ochoa. Por último, en la A2 el fesetejo final fue del intendente de la localidad, Lucrecio Varela. Había sido segundo, pero Briano Robla no pasó la técnica.