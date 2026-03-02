El binomio neuquino conformado por Nicolás González y Geronimo Bordignon a bordo de un VW Polo se adjudicó la primera fecha de la categoría RC-MR en el marco de el Rally Pagos del Tuyú se adjudicaron la cita de la temporada 2026 del Rally Argentino.

Con su nuevo auto, con una adaptación impensada, imponiendo condiciones desde el ritmo y la consistencia se alzaron con la victoria. Finalizaron como escoltas Victorio Balla y Claudio Moreno, en tanto que Ramiro Kaufmann y Juan Pablo Del Riego completaron el tercer lugar, ambos a bordo de un DS3.

Apenas se bajó del auto, el deportistas neuquino abordado por la prensa aseveró que "realmente un debut soñado, muy felices de haber podido lograr esta carrera, arrancar el año así no tiene precio”, destacó González.

En la categoría principal tuvo como vencedores a Federico Villagra y Diego Curletto, quienes al mando del Skoda Fabia se alzaron con la clase RS Rally2. Con este resultado, el piloto cordobés volvió a imponerse en el Pago Gaucho, escenario donde ya había celebrado la victoria en la edición 2025.

En la clase RC2, la dupla cordobesa fue la encargada de abrir camino, consolidaron el liderazgo construido el sábado y sellaron la victoria, cerrando la competencia con 21.4 segundos de ventaja sobre Miguel Baldoni y Gustavo Franchello (Skoda), dupla que ganó tres de las seis especiales de la última etapa. El tercer escalón del podio quedó en manos de Augusto D’Agostini y Juan Pablo Carrera (Skoda), quienes finalizaron a tan solo dos décimas del puntano.

Dentro de la RC2 Copa, Diego Miceli y Sergio Daparte (Skoda) fueron los referentes a lo largo del fin de semana, adjudicándose la victoria. La segunda posición correspondió a Mario Llinás y César Sollimano (Skoda), mientras que Rodrigo Disalvo y Andrés Pissaco (Skoda) completaron el podio.

En la RC4, Juan Saraleguy y Luis Gatica se quedaron con la victoria. Carlos Cataldo y Damián Cabral, ambos binomios con un Peugeot 208 Rally4, culminaron en la segunda posición.

La clase RC3 tuvo como vencedor a Fernando Daparte, navegado por Emanuel Rozados, quien a bordo del Ford Fiesta sostuvo un ritmo consistente a lo largo de la etapa y logró administrar la diferencia para asegurar el triunfo. En la segunda posición concluyeron Mario Rass y Rodolfo Guevara y tercero quedó Guillermo Ambrosio y Francisco Furnari (VW). En esta categoría, el representante de Chos Malal, Diego Semper navegado por su primo Pedro Semper, que le compraron el auto campeón de la 2025 Trend Gol a Nicolás González, tuvieron muchos inconvenientes y finalizaron séptimos.

Finalmente, en la RC5, Fernando Muller y Gonzalo Martínez (Peugeot 208) se impusieron y lograron el triunfo por delante de Sebastián Landa y Rodrigo Vergara (Ford) mientras que los roquenses José "Joselito" Gómez junto a Ignacio "Nacho" Casamiquela (Ford) ocuparon el tercer lugar.