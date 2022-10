¡Sorpresa! Se retira del fútbol Gonzalo Higuaín

Sorpresivamente, el futbolista Gonzalo Higuaín anunció este lunes su retiro del fútbol profesional a los 34 años después de transitar una carrera estelar en Argentina, Europa y ahora en Estados Unidos, donde juega para el Inter de Miami. ”Llegó el día de decir adiós al fútbol. Una profesión que tanto me dio, de la que me siento un privilegiado de haberla vivido, con sus momentos buenos y no tan buenos”, dijo, emocionado, Higuaín durante un conferencia de prensa en Miami.

El delantero nacido en Brest, Francia, es uno de los máximos goleadores históricos de la selección argentina, con 31 anotaciones: solo lo superan jugadores de la talla de Diego Maradona (34), Hernán Crespo (35), Sergio Agüero (42), Gabriel Batistuta (56) y Lionel Messi (90). Participó en tres mundiales, con una actuación destacada en Brasil 2014, donde marcó el decisivo gol en los cuartos de final contra Bélgica. Sin embargo, fue en ese torneo donde empezó a sufrir el karma de las críticas despiadadas en redes sociales después de perderse una oportunidad clarísima en la final contra Alemania.

En su carrera a nivel clubes, se destacó de muy joven en River Plate y pasó directamente a un gigante Mundial, el Real Madrid. Marcó más de 100 goles entre el 2007 y el 2013. De allí emigró a Italia, donde jugó tres temporadas a un altísimo nivel en el Napoli que le valieron un pase récord (más de 100 millones de dólares) al poderosísimo Juventus de Turín, donde alcanzó una final de Champions League en la primera de sus tres temporadas.

Higuaín dejó en Napoli una huella imborrable con sus goles (solo dañada por la partida a Juventus), sumó 146 apariciones, en las que anotó 91 tantos que le permitieron alcanzar la octava ubicación cómo máximo goleador en la historia del club.

Su recuerdo también está presente en el Real Madrid, donde sumó tres títulos de La Liga, una Copa del Rey y dos trofeos de la Supercopa de España. En el Merengue, registró 264 presencias (121 goles y 56 asistencias).

NOTICIA EN DESARROLLO....