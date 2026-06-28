La Copa del Mundo entra en etapa de 16avos. Luego de una atractiva fase de grupos donde casi todas las selecciones llamadas a ser protagonistas estuvieron a la altura, además de los jugadores de primera línea, poblando la tabla de goleadores.

Lionel Messi es no solo el goleador de la presente edición, sino también el máximo artillero de las copas del mundo. Con su gol ante Jordania alcanzó el 6to tanto en este 2026, y acumula un total de 19 a lo largo de sus 6 participaciones.

El capitán de la selección Argentina llega una racha de 7 partidos consecutivos en mundiales marcando goles, y convirtió en 9 de los últimos 10.

4 goles en dos partidos para Erling Haaland en su primer mundial

El segundo puesto tiene a las dos figuras de Francia, Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé con 4. Las dos grandes figuras son determinantes en el seleccionado Galo, que se encamina como máximo candidato al título.

Erling Haaland cumplió con todo tipo de expectativa, jugó apenas dos partidos de los tres en fase de grupos y marcó por duplicado en ambos, quedando con un total de 4 goles.

También con el registro de 4 goles aparece Vinicius Jr. Quien tomó más protagonismo en el seleccionado de Brasil con la llegada de Acelotti.

Vini Jr. se convirtió en la carta de gol en Brasil

Quedaron con tres goles: Daniz Undav de Alemania, Harry Kane de Inglaterra, Jonathan Davis (Canadá), Brian Brobbey (Países Bajos) y Matheus Cunha (Brasil) Ismael Saibari (Marruecos) Elijah Just (Nueva Zelanda) Yoane Wissa (Congo) Ismaila Sarr (Senegal) Johan Manzambi (Suiza)

Tabla de goleadores histórica

1°Lionel Messi 19

2° Miroslav Klose 16

3° Kylian Mbappé 16

4° Ronaldo Nazário 15

5° Gerd Müller 14

6° Just Fontaine 13

7° Pelé 12

8° Harry Kane 11

9° Sándor Kocsis 11

10° Jürgen Klinsmann 11