El capitán argentino Lionel Messi compartió en redes sociales el buen trabajo realizado en el triunfo por 3 a 1 ante Jordania e instó a todos a "seguir juntos" para lo que viene en el Mundial 2026.

"Una victoria más para completar la fase de grupos. Seguimos juntos...", fue el texto que acompañó al ya típico carrete de fotos que comparte el capitán tras cada encuentro de la Selección argentina.

Messi, estiró este sábado su ventaja como máximo goleador de los mundiales al marcarle de tiro libre un gol en el triunfo por 3 a 1 sobre Jordania, por la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026.

Messi, quien entró a los 15 minutos del complemento por Lautaro Martínez y a los 35 convirtió el tanto para el elenco nacional, llegó a los 19 gritos en las Copas del Mundo y ahora le sacó tres al alemán Miroslav Klose y al francés Kylian Mbappé, ambos con 16.

Además del delantero del Real Madrid, que en la última jornada no convirtió, los otros dos futbolistas que podrían alcanzarlo, aunque están lejos son el inglés Harry Kane, quien sí marcó y acumula 11 conquistas, y el portugués Cristiano Ronaldo, que no pudo hacerlo y se quedó con 10.

Messi suma 19 goles, luego siguen Klose y Mbappé, con 16; el brasileño Ronaldo Nazário tiene 15; el alemán Gerd Müller, 14; y el galo Just Fontaine con 13.