La leyenda Lionel Messi agiganta sus números en cada partido y Jordania representó el séptimo juego con su cuota goleadora, sexto festejo personal del presente 2026 y el 19 en toda su historia mundialista que cuenta seis participaciones con la camiseta Argentina.

Sencillamente impresionante, como para no obviar ni convertir en un trámite la vigencia del rosarino que acaba de cumplir 39 años de edad y en un certamen de grandes estrellas es el más brillante de todas.

Para el cierre del Grupo J, Lionel Scaloni lo convenció de no saltar desde el arranque y jugar sólo la última media desde el banco de suplentes por Lautaro Martínez que ya había cortado su sequía mediante un tiro penal.

No fue su noche más deslumbrante, pero aún así se las ingenió para convertirse en tendencia, ejecutando un tiro libre a falta de 11 minutos y con la complicidad del arquero Yazeed Abu Layla para terminar sacudiendo la red.

Las tribunas del Dallas Stadium explotaron con su gol, es que todos pagan fortunas sólo para verlo en cancha y lo sabe. Pero también lo sabe su técnico que es lo más importante y le da al público lo que ha ido a buscar en cada cita.

El último baile está resultando algo inolvidable. La próxima pista estará montada nada menos que en Miami, donde se espera una marea argentina que han llevado el precio de la reventa de entradas por las nubes.

Las primeras aproximaciones hablan del arribo de unos 50 mil argentinos al aeropuerto de La Florida. Será fiesta puertas adentro del Hard Rock, pero también en las calles de la ciudad.

En caravana comenzará el traslado a partir de hoy, iniciando una previa que tendrá el punto culminante el próximo viernes mientras el ídolo no para de recibir el reconocimiento de todos y del que no, sepa que se lo está perdiendo.

Lionel Messi sigue en escena y su último mundial ya tiene un capítulo más asegurado.