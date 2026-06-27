Se van completando los grupos de clasificación y con el desarrollo de la 3ª fecha se arman los diferentes cruces de 16avos de final como el de Argentina ante Cabo Verde que se jugará el viernes 3 de julio en Miami desde las 19.

Con Escocia y Uruguay afuera del ránking para avanzar como uno de los mejores terceros (8 sobre 12), el que se metió en esa nómina definitivamente fue Ghana luego de su derrota ante Croacia. Los africanos esperan los últimos partidos para conocer rival y lugar del partido.

De ese cuadrangular, el L, salió Inglaterra como el mejor ubicado. Los liderados por Harry Kane también esperan conocer a su próximo adversario.

Los mano a mano que sí ya están armados son el de Canadá y Sudáfrica que abrirán el domingo a las 18 en Los Ángeles.

Un lunes espectacular

Brasil contra Japón está programado para el lunes a las 14 en Houston, Alemania contra Paraguay irán el mismo día desde las 17:30 en Boston y cerrarán desde las 22, en Monterrey, México, Costa de Marfil ante Marruecos en un duelo de grandes candidatos al título.

El Brasil de Vinicius jugará el lunes a las 14 contra Japón.

Para el martes

El mano a mano que ya está definido para el martes desde las 14 en Dallas es el de Costa de Marfil y Noruega, mientras Francia espera conocer a su rival desde las 18 en Nueva York y México a las 22 en el Distrito Federal.

Australia ante Egipto es la otra llave que ya se ha completado y que está programada para el viernes a las 15 en Dallas.