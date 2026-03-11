La Selección Argentina comenzó a dar los primeros pasos de cara al próximo Mundial. En las últimas horas, una delegación de la AFA realizó una visita de inspección en la ciudad estadounidense de Kansas con el objetivo de revisar las instalaciones que utilizará el equipo dirigido por Lionel Scaloni durante el inicio del torneo.

El recorrido incluyó el predio asignado por la FIFA, el alojamiento que funcionará como base operativa del plantel y el estadio donde el seleccionado hará su debut en la competencia frente a Argelia el 16 de junio. La visita tuvo como finalidad evaluar aspectos logísticos, deportivos y organizativos para garantizar las mejores condiciones durante la estadía del equipo.

En primer término, los representantes de la AFA supervisaron el centro de entrenamiento del Sporting Kansas City, elegido por la FIFA para las prácticas del seleccionado durante buena parte del campeonato. Allí analizaron el estado de las canchas, los vestuarios y los distintos espacios complementarios que utilizará el plantel durante el torneo.

Luego, la comitiva revisó las instalaciones previstas para el hospedaje del plantel y del cuerpo técnico. Durante esa instancia se analizaron detalles clave vinculados a la logística, como los servicios de seguridad, la alimentación, los traslados y las áreas destinadas a la recuperación física de los futbolistas.

Por último, el grupo recorrió el GEHA Field at Arrowhead, estadio de los Kansas City Chiefs, donde la Albiceleste disputará su primer encuentro del Mundial. Allí se verificaron la capacidad del escenario, los accesos, las zonas operativas para el cuerpo técnico y el cumplimiento de los requisitos establecidos por la FIFA.

La delegación estuvo integrada por los administrativos Daniel Cabrera y Alberto Pernas, los médicos del seleccionado mayor Daniel Martínez y Alejandro Rolón, el responsable de seguridad Matías Ferreyra, el gerente de comunicación Nicolás Novello, el utilero Mario De Stefano y los integrantes del área de diseño de la AFA Daniel Cannizzo y Agustín.