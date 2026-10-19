De cara a la revancha de este martes entre Boca y Vasco Da Gama en el Maracaná por la Copa Sudamericana, la gran noticia en la previa es sin dudas la recuperación récord de Leandro Paredes para el partido. El volante del Xeneize y la Selección Argentina podrá formar parte de este encuentro gracias a un tratamiento de plasma rico en plaquetas (PRP) que aceleró su retorno a la actividad.

El capitán del Xeneize respondió bien y entrenó a la par en el día de hoy, por lo que viajará a Brasil con el equipo y se espera que forme parte, ya sea desde el arranque o no, del cotejo en el que Boca está obligado a ganar por dos tantos para avanzar directamente a la final de la Copa Sudamericana. Un desgarro en el isquiotibial como el que sufrió Paredes necesita como mínimo 21 días de recuperación, aunque el mediocampista solo habrá cumplido once desde la molestia cuando llegue el compromiso ante Vasco Da Gama.

El plasma rico en plaquetas (PRP) consiste en extraer una pequeña cantidad de sangre del propio paciente, procesarla mediante una centrifugación y obtener una concentración de plaquetas que luego se aplica en la zona lesionada. De esta manera, Paredes consiguió acelerar la recuperación de su desgarro aprovechando los factores de crecimiento que liberan esas células para favorecer la reparación de los tejidos. Este mismo procedimiento había utilizado en mayo para curar otro desgarro, cuando su presencia en el Mundial 2026 era una incógnita.

Paredes ya había usado este tratamiento para llegar al Mundial con Argentina. (Foto: IG leoparedes20)

Para qué se usa el PRP

Este tipo de tratamiento se utiliza en medicina deportiva para tratar distintas lesiones musculares y tendinosas, pero su eficacia sigue en estudio. La evidencia científica disponible no es concluyente sobre cuánto reduce los tiempos de recuperación, por lo que los resultados varían según la lesión, el protocolo utilizado y la respuesta del organismo al que se lo aplique. En este caso, la evolución de Paredes fue favorable y, luego de la evaluación del equipo médico, se le dio el 'OK' para retornar a las canchas.