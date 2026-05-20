Platense cayó ante Independiente Santa Fe y no pudo asegurar su lugar en los octavos de la Libertadores

Platense perdió este martes como visitante por 2 a 1 ante Independiente Santa Fe de Colombia, en un partido correspondiente a la quinta fecha del Grupo de la Copa Libertadores, llevado a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

El gol del descuento para el “Calamar” lo convirtió Augusto Lotti, a los 28 minutos del segundo tiempo, mientras que Iván Scarpeta abrió el marcador a los 3’ y Hugo Rodallega amplió la ventaja a los 26’, ambos en el mismo periodo.

Con este resultado, el cuadro de Vicente López permanece en la segunda plaza con 7 puntos -no pudo sellar la clasificación a los octavos de final del certamen-. Por su parte, Independiente Santa Fe se repuso, alcanzó las 5 unidades, y sueña con el pase a la próxima ronda o una eventual participación en la Copa Sudamericana.

Tras un primer tiempo poco emotivo en el que el elenco cafetero tuvo la pelota, pero sin la claridad necesaria para lastimar, Independiente Santa Fe salió al segundo tiempo decidido a romper la igualdad en el marcador.

Tal es así que, en los primeros instantes del complemento, Iván Scarpeta aprovechó un error del arquero del Calamar, Matías Borgogno, para poner el 1-0 y destrabar un encuentro en el que los colombianos merecían más.

Con la ventaja en el resultado, los comandados por Pablo Repetto controlaron el ritmo de juego y crearon una gran jugada colectiva que culminó con un tanto de Hugo Rodallega, a pase de Jáder Obrian, que sirvió para estampar el 2-0.

Platense, perdido y sin ideas para golpear, se encontró con un gol de cabeza de Augusto Lotti, dos minutos después del gol del rival, para volver a poner en partido a su equipo y soñar con la igualdad que lo acercara a la clasificación a la próxima instancia del certamen.