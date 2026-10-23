Gimnasia y Esgrima La Plata derrotó como local a Sarmiento 2 a 0, cruce entre dos de las grandes revelaciones del Torneo Clausura 2026 que pusieron en marcha la 14ª fecha de la zona B con arbitraje de Sebastián Beligoy.

A los 13 minutos llegó el gol Tripero, producto de la presión que ejerció el equipo sobre la salida del rival. Nacho Fernández fue contra el arquero y el remate del 1 terminó impactando en la panza del mediocampista que cayó al piso debido al impacto.

A los 8 del complemento llegó la polémica en La Plata. Un tiro de esquina a favor del visitante terminó en una contra letal del dueño de casa, con Ignacio Miramón recuperando la pelota y lanzando a sus compañeros para correr. La jugata terminó en gol de Lucas Hanson, pero a instancias del VAR, todo fue invalidado por el topetazo del mediocampista sobre el rival.

El segundo que sí valió para el Lobo llegó a los 29, con un remate de media distancia de Franco Torres, al cabo de una jugada de Nacho Fernández de derecha hacia el centro que terminó con la pelota en el semicírculo del área grande.

Con este resultado, el equipo dirigido por Ariel Pereyra alcanzó a Rosario Central en lo más alto de la zona, además de meterse en zona de Copa Sudamericana por la Anual. Aunque resta la mayor parte de los partidos del fin de semana, el presente de los plateses es muy bueno ya que Estudiantes, el clásico rival, acaba de llegar a la final de la Copa Libertadores.

La previa

El duelo en El Bosque tiene el condimento extra que los dos equipos se encuentran en zona de clasificación transitoria y el local podría alcanzar la cima en caso de una victoria. al menos hasta que Rosario Central se presente el sábado como local ante Huracán.

La visita arriba después de un inesperado empate en Junín ante Barracas Central, en una tarde de lunes plagada de polémicas como suele distinguir a cada presentación del “Guapo”.

Igual, el objetivo principal para la formación que conduce Facundo Sava sigue siendo terminar la fase de grupos entre los 8 primeros porque en la pelea por ingresar a las copas internacionales ya aparece como muy relegado.

Los dos frentes

Gimnasia sí mira las dos tablas porque en la Anual está noveno, expectante por llegar a la Copa Sudamericana. Por el momento se encuentra afuera, pero la definición de la temporada podría ampliar el número de equipos nacionales clasificados a los certámenes de Conmebol en 2027.

Bajo la dirección técnica de Ariel Pereyra, los objetivos del Lobo se han visto renovados y en casa siempre se hace fuerte y suma puntos importantes.