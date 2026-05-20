Platense lo pierde 2 a 1 ante Independiente Santa Fe de Colombia, por la quinta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores. Con este resultado, el "Calamar" no logra el objetivo de conseguir un resultado a favor que le permita conseguir una histórica clasificación a los octavos de final del torneo de clubes más importante del continente.

El partido se lleva a cabo en el Estadio Nemesio Camacho El Campín con el arbitraje del chileno Cristian Garay y en el VAR está su compatriota Rodrigo Carvajal.

A los 3 minutos del segundo tiempo, Independiente Santa Fe abrió el marcador con el gol de Iván Scarpeta. Veintitrés minutos después aumentó el marcador Rodallega para el local tras una gran jugada colectiva del elenco colombiano. El "Calamar" respondió rápido al golpe y consiguió el descuento por medio de Lotti.

Platense llega a este encuentro en la segunda posición del Grupo E y con muy buenas chances de asegurarse la clasificación a los octavos de final. Para que esto ocurra, le alcanzará con empatar y que Peñarol de Uruguay no le gane de local el jueves a Corinthians de Brasil.

Formaciones

Independiente Santa Fe: Andrés Mosquera; Mateo Puerta, Víctor Moreno, Iván Scarpeta, Cristian Mafla; Kilian Toscano, Daniel Torres, Nahuel Bustos; Yéicar Perlaza, Hugo Rodallega y Ómar Fernández. DT: Pablo Repetto.__IP__

Platense: Matías Borgogno; Agutín Lagos, Ignacio Vázquez, Eugenio Raggio, Tomás Silva; Guido Mainero, Maximiliano Amarfil, Pablo Ferreira, Franco Zapiola; Kevin Retamar y Gonzalo Lencina. DT: Walter Zunino.