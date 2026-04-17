Por la 2ª fecha de la zona E en la Copa Libertadores, Platense derrotó a Peñarol 2 a 1 en Uruguay en un partido histórico para todo el fútbol argentino que metió un pleno por la máxima competencia internacional.

La apertura del marcador llegó a los 22 minutos del encuentro que se disputa en la capital Charrúa. Guido Mainero de cabeza sacudió la red tras un centro de Tomás Silva desde la izquierda que encontró al goleador llegando al área.

No sucedían grandes cosas en el partido, pero a los 13 del complemento, Luis Angulo desbordó por la derecha y envió el centro para el ingreso de Matías Arezo que a la carrera remató y dejó sin chances a Matías Borgogno.

Se le complicaba la noche a los argentinos y el dueño de casa se disponía a adelantarse con todo, hasta que un error no forzado en defensa de Peñerol le dio la chance al Marrón desde los doce pasos. Franco Zapiola se hizo cargo de la ejecución y resolvió con gran jerarquía a los 18.

Con el éxito del Calamar en Uruguay, el fútbol argentino despidió a la segunda fecha de la Copa Libertadores con las victorias de Independiente Rivadavia en Brasil, de Boca en La Bombonera, Central en Paraguay y de Lanús y Estudiantes como locales.

Formaciones

Peñarol: Sebastián Britos; Franco Escobar, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade; Luis Angulo, Eric Remedi, Nicolás Fernández, Eduardo Darías; Matías Arezo. DT: Diego Aguirre.

Platense: Matías Borgogno; Matías Mendía, Eugenio Raggio, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Pablo Ferreira, Maximiliano Amarfil; Guido Mainero, Kevin Retamar, Franco Zapiola; Tomás Nasif. DT: Walter Zunino.

La previa

La primera excursión del Calamar por el certamen más prestigioso del continente arrancó de local con derrota frente a Corinthians, el cómodo líder del cuadrangular que ya le ganó también a Independiente Santa Fe.

Más allá de estar viviendo un sueño y de lo complejo que se presentó todo para el conjunto de Walter Zunino, ahora hay que competir y la visita a Manya es otro de los compromisos que quedarán marcados en la historia del Marrón.

Los hinchas del Calamar entraron bien temprano al estadio uruguayo y pasaron el tiempo jugando a las cartas en la popular.

El equipo argentino vuelve a contar con presencia regional en la mitad de la cancha. El cipoleño Maximiliano Amarfil vivirá su segundo encuentro internacional, junto a la estadística de su nuevo club.

Los uruguayos no vienen del mejor momento. Por Copa empataron con los colombianos en 1 gol, lo que no estaría tan mal, pero por el certamen de su país perdieron los últimos compromisos como locales.