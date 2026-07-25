Marcelo “Chelo” Torres se desgarró en el momento de patear el penal para Gimnasia ante Racing en Avellaneda que terminó siendo atajado por el arquero Facundo Cambeses sobre el final del primer tiempo de la 1ª fecha de la zona B en el Torneo Clausura 2026.

Cómo fue la jugada en la que Marcelo "Chelo" Torres se lesionó pateando un penal

Era el momento para que el visitante tomara ventaja parcial en el resultado, ya que en ese momento el encuentro estaba empatado 1 a 1 con los goles de Matko Miljevic para el dueño de casa y Bautista Barros Schelotto en el conjunto de La Plata.

La jugada que derivó en la pena máxima había sido una mano en posición defensiva del jugador Gonzalo Escudero y el goleador se hizo cargo de la acción a los 42 minutos.

Hasta ese momento, todo ideal para los dirigidos por Ariel Pereyra que tras un mal arranque habían logrado ponerse en juego nuevamente y disponían de la mejor chance para sacar ventaja.

Torres corrió hacia la pelota de manera normal. Sin embargo, al momento del impacto se produjo la dolencia que no hizo más que quitarle potencia a su remate.

El arquero Cambeses, quién había adivinado el palo de la definición, alcanzó a detener la trayectoria de la pelota y mantener el resultado. Rápidamente, la imagen se fue con Torres quien dejó en evidencia lo que sucedió.

Llorando, el jugador terminó siendo reemplazado con evidentes signos de dolor en la parte posterior de la pierna derecha. Una vez en el banco, terminó con hielo en la zona de la lesión.