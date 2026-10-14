El excampeón mundial de peso mediano Jorge Castro murió a los 59 años tras descompensarse en el Bingo de Morón. “Roña” o “Locomotora”, siempre estuvo ligado al mundo del boxeo, compartiendo grande veladas en diferentes escenarios provinciales.

Como boxeador estuvo en la recordada pelea ante Bruno Godoy en el Ruca Che en el 2000, y post retiro, dijo presente en varias veladas boxísticas.

Su última presentación fue en Picún Leufú, en el 11° aniversario de la escuela de boxeo Puños para la Vida, que dirige Jorge Alfaro. “una excelente persona, una humildad que era notoria”, dijo Jorge, quien recuerda haberlo contactado por las redes, y cuando estuvo en la localidad, fue accesible con todos los que dijeron presente en la velada.

Me queda siempre grabado lo que me dijo al día siguiente del evento: “Tenes que seguir trabajando para este tipo de evento de boxeo social, no pienses nunca hacer plata con el boxeo, siempre que sea recaudar; invertirlo en el boxeador/a para que siempre los chicos tengan su espacio completo”.

Castro dijo presente en Picún Leufú en el 2023.

Ese mismo año, 2023, también estuvo en una gran velada boxística realizada en el CEPEM 55 de Plottier, organizada por el promotor Miguel Serraiotto. “Nos conocimos en el 2001 en Rio Gallegos. Compartimos muchas cosas y siempre estuvimos en contacto. Siempre me preguntaba por los festivales que hacíamos” contó.

Además, lo recordó como “un tipo accesible que se podía hablar y que le gustaba contar cosas a los chicos. Una persona agradable”. Culminando con su clásica frase: “Todos me comparaban con Rocky, pero a mí me cagaron a palos en serio”.

Dueño de grandes anécdotas con Diego Armando Maradona, amigo de Carlos Monzón, y un legado que trascendió más allá de lo deportivo, “Se lo va a extrañar mucho en el mundo del boxeo porque era un amigo y con muchos códigos dentro del boxeo. Siempre trataba de dar una mano y de ayudar al que más necesitaba”, señaló.

Con tres peleas en la zona, dos en Cipolletti y una en el Ruca Che, y presencias en veladas boxísticas amateur, Jorge “Roña” Castro dijo presente en la zona, acompañando a los créditos salientes del deporte de los puños.